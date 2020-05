Den tidligere kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) har besluttet at forfølge en ny karrierevej.

Hun vil læse til præst.

Det fortæller hun til Radio4.

»For mig giver det rigtig god mening. Jeg har været kirkegænger hele mit liv. Jeg har beskæftiget mig med kristendom og Folkekirken hele mit liv. Og jeg synes, det kunne være interessant at bruge nogle år på at virke som præst. Og vi ved, at der bliver præstemangel de kommende år,« siger Mette Bock.

