Mette Abildgaard afviser, at hun bliver de konservatives nye formand.

Det skriver DR.

»Jeg har to små børn derhjemme og er ikke et sted i mit liv, hvor det er relevant for mig,« siger den politiske ordfører til Aftenshowet på DR mandag aften.

Lørdag eftermiddag døde de konservatives formand, Søren Pape Poulsen, pludselig af en hjerneblødning.

Han blev 52 år gammel.

Derfor står partiet nu uden leder.

Mette Abildgaard var selv til stede på det hovedbestyrelsesmøde i Vejen fredag aften, hvor Pape pludselig fik det dårligt og faldt om.

Det var hende, der ringede 112.

Pape bisættes lørdag formiddag i Viborg Domkirke, men medierne er allerede begyndt at spekulere på, hvem der skal overtage den vanskelige opgave med at bringe partiet videre.

Særligt to personer har været omdrejningspunktet i snakken om, hvem der skal overtage formandsposten. Ud over Mette Abildgaards navn er den nyvalgte konservative gruppeformand, Mona Juul, blevet nævnt af flere omgang.

Søndag morgen tonede Mette Abildgaard frem på TV 2 News, hvor hun satte ord på Papes pludselige død.

Her lød det blandt andet, at hun håbede, at der ville være forståelse for, at det endnu var for tidligt at sige noget om fremtiden i De Konservative og hermed også om formandsposten.

»Nu skal vi hjælpe hinanden videre i fællesskab, og så skal vi nok finde ud af, hvad der skal ske,« sagde hun.

Hun sagde videre til TV 2 News, at hvad der skal ske fremadrettet, finder partiet ud af 'helt i Sørens ånd, hvilket betyder, at vi tager den tid, der skal til'.

Efter Søren Papes død er den konservative næstformand Michael Ziegler nu fungerende formand. Men han er ikke fungerende politisk leder.

Søren Pape var både formand og politisk leder. Oftest har de to poster været besat af den samme person, men der er flere eksempler på, at det ikke har været tilfældet.

