Politiet i Danmark skal nu se på sag om Meld og Feld, som Morten Messerschmidt i en overgang var formand for.

Meld og Feld har kanaliseret EU-midler for 4,4 millioner kroner til uretmæssige aktiviteter, konkluderer EU's svindeljægerkontor (Olaf) efter fire års efterforskning.

Sagen, som omfatter aktiviteter i flere EU-lande, overdrages nu til bagmandspolitiet, bekræfter en talsmand for Olaf til Ritzau.

Lidt under en fjerdedel af beløbet er allerede tilbagebetalt, hedder det i rapporten.

Læs mere om sagen her: * Meld var en delvist EU-støttet politisk, europæisk alliance, der samlede de euroskeptiske partier fra EU's medlemslande - inklusive Dansk Folkeparti. Meld blev lukket ved udgangen af 2015. * Morten Messerschmidt var med i Melds ledelse. Hans daværende partifælle Rikke Karlsson bad i 2015 om indsigt i Meld og den tilhørende fond Felds midler. Det blev hun efter eget udsagn nægtet. * I maj 2016 afgjorde EU-Parlamentets politiske ledelse, at både Meld og Feld misbrugte EU-midler til at føre dansk kommunal valgkamp. * Sagen tog en ny drejning, da Rikke Karlsson politianmeldte Morten Messerschmidt for identitetstyveri. * Dokumenter viste, at Rikke Karlsson og hendes tidligere partifælle Jørn Dohrmann havde været med i ledelsen af den politiske alliance Meld - uden selv at vide det. * De blev i november 2014 valgt ved fondens generalforsamling uden at være til stede. Dokumenterne har Morten Messerschmidt underskrevet. * Også Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, er blevet vicepræsident i EU-fonden Feld uden at have været klar over det. * Dansk Folkeparti har for længe siden besluttet at tilbagebetale over to millioner kroner på grund af sagen. /ritzau/

Olaf afslutter sagen med en anbefaling om tilbagebetaling til EU-Parlamentet.

- Olaf har også sendt efterforskningsrapporten til de kompetente juridiske myndigheder, så de kan følge op, siger talskvinde Jana Cappello hos Olaf.

Efterforskningen blev indledt i december 2015. Sagen har ifølge Olaf været meget kompleks.

- Det skyldes blandt andet antallet af lande, som Meld og Feld var aktive i, men også antallet af personer, som blev efterforsket og bredden af de aktiviteter, som har krævet verificering, siger talskvinden.

/ritzau/