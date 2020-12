Danskerne skal indenfor en overskuelig tid til stemmeurnerne og tage stilling til, om Danmark fortsat skal være en del af EU. I hvert fald hvis det står til Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, der vil gøre Dexit til et tema ved næste folketingsvalg.

Juleaftensdag indgik Storbritanniens premierminister, Boris Johnson en handelsaftale med EU. Dermed er vejen banet for en muligt dansk udmelding af EU, mener Morten Messerschmidt.

»Dexit er rykket meget tættere på med den her aftale. Det er den bedste julegave jeg kunne få,« siger Morten Messerschmidt i et interview med B.T.

Britterne stemte ja til at forlade EU 23. juni 2016, og tiden efter har været præget af politiske kaos og tovtrækkerier mellem EU og Storbritannien.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen-Dahl, har i den periode ikke meldt klart ud om, hvorvidt partiet mener danskerne skal følge i briternes spor. Han har heller ikke sat dato på, hvornår danskerne eventuelt skal tage stilling til Dexit.

Det gør Morten Messerschmidt nu.

»Seneste ved næste folketingsvalg vil vi kræve et dansk exit fra EU. Vi kommer helt sikkert til at gøre Dexit til et tema i folketingsvalgkampen, og hvis der er et borgerligt flertal efter valget, vil vi gøre det til et centalt krav i regeringsforhandlingerne, at der kommer en folkeafstemning om dansk exit fra EU. Næste valg bliver et Dexit-valg,« siger Morten Messerschmidt til B.T.

Han mener, at den aftale briterne har landet i julen, sagtens kan tjene som ledestjerne for en dansk exit-aftale.

»Jeg er meget begejstret for den her aftale. Den giver et rigtig godt afsæt for, at Storbritannien kan klare sig godt både økonomisk, politisk og militært. Det er en aftale der giver fri varehandel, og så omfatter den også andre elementer som for eksempel politi. Den viser, at man godt kan melde sig ud af EU og få en god aftale. Det giver et positivt perspektivt på dansk udmeldelse. Nu er de første spor trådt i forhold til et dansk exit,« siger Morten Messerschmidt.

Hvis aftalen er så god, hvorfor kræver I så ikke en afstemning nu?

»Fordi lige nu er det stadig fugle på taget. Dem, der argumenterer for, at Danmark skal blive i EU, de siger, at hvis ikke vi bliver i EU, vil verden falde sammen. Derfor er det vigtigt, at vi får syn sagen, og danskerne ser at det godt kan lade sig gøre. Ellers taber vi afstemningen.«

Hvor længe skal I se tiden an?

»Mit drømmescenarie er, at der går et par år, hvor vi ser hvordan det går briterne. Nu har vi rammerne på plads, og jeg er ret sikker på, at når vi kommer et par år frem, så vil der være ret mange på kontintet og også i Danmark, der spørger sig selv, hvorfor det går så godt for briterne. Vi skal se, at aftalen virke. Vi skal se, at briterne har en fornuftige tilværelse uden for EU. Jeg tror aldrig, man kommer til at vinde en folkeaftstemning i Danmark ved at love guld og grønne skove. Vi skal kunne pege på briterne og sige: Se, det kan godt lade sig gøre.«

Morten Messerschmidt ankommer til valgfest i forbindelse afstemningen om Retsforbeholdet 3. december 2015. Ved EU-Parlamentsvalgene har Morten Messerschmidt været en af DFs helt store stemmeslugere. Nu er han næstformand i partiet og vil gøre Dexit til et tema ved næste folketingsvalg. Foto: Linda Kastrup Vis mere Morten Messerschmidt ankommer til valgfest i forbindelse afstemningen om Retsforbeholdet 3. december 2015. Ved EU-Parlamentsvalgene har Morten Messerschmidt været en af DFs helt store stemmeslugere. Nu er han næstformand i partiet og vil gøre Dexit til et tema ved næste folketingsvalg. Foto: Linda Kastrup

Hvorfor skal et dansk exit afhænge af, hvordan det går i Storbritannien?

»Jeg har hele tiden fastholdt, at vi skal have danske partnere, hvis vi skal ud af EU. Ellers forbliver det en drøm. Men med den her aftale har briterne rykket drømmen om et dansk exit et godt stykke tættere på virkeligheden.«

Hvad hvis det i løbet af de næste to år går skævt for briterne med den her aftale?

»Jeg tror ikke, det kommer til at gå skævt. Jeg er overbevist om at briterne er i stand til at få tingene til at fungere. Historisk er det briterne, der har raget kastanjerne ud af ilden, når der var problemer i Europa, og jeg er overbevist om, at briterne også nu kommer til at stå stærkt i Europa.«

Et andet af Folketingets EU-skeptiske partier – Enhedslisten – er også positive over for en dansk afstemning om Dexit.

»Det er vores holdning, at danskerne skal have mulighed for at tage stilling til EU-medlemskabet, når der ligger nye muligheder. Nu skal vi have analyseret den her aftale, og når vi kender det fulde indhold af aftalen, og vi har set hvordan tingene går, så skal danskerne have mulighed for at stemme. Også af demokratiske grunde,« siger Søren Søndergaard.

Han ønsker dog ikke at sætte dato på, hvornår en eventuel folkeafstemningen bør holdes.

Brexit-aftalen mangler stadig at blive vedtaget af det britiske parlament og af EU Parlamentet. Der skal afholdes folketingsvalg i Danmark senest 4. juni 2023.