Når svenskerne 9. september vælger en ny Riksdag, sker det ikke i fuld hemmelighed som herhjemme. I valglokalet kan alle se, hvilket partis stemmeseddel, man tager med sig ind i stemmeboksen - og det er for galt, mener Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet Morten Messerschmidt.

»De fleste civiliserede samfund har en stemmesedel med alle partierne på, så ingen kan se, hvem man stemmer på. Sådan er det ikke i Sverige,« siger han.

Det bliver ifølge Morten Messerschmidt kun værre af, at der på sociale medier florerer eksempler på, at det indvandringskritiske parti Sverigedemokraternas stemmesedler er forsvundet fra flere af de steder, man kan brevstemme.

»Det er udemokratisk og stærkt kritisabelt, når man har så betændt et politisk klima, som tilfældet er i Sverige. Så burde man netop sørge for, at valghandlingen foregår efter bogen,« siger Morten Messerschmidt.

Sverigedemokraterna står med partileder Jimmie Åkesson i front til at få partiets bedste riksdagsvalg. Foto: Mats Andersson/TT/Ritzau Scanpix

Fraværet af hemmelighed i valghandlingen er dog ikke nogen ny problemstilling. Tilbage i 2015 sendte Europa-Kommissionen et usædvanligt brev om sagen til den svenske regering.

»Det fremgår tydeligt af EU-reglerne, at medlemslandene har en forpligtelse til at garantere princippet om hemmelige afstemninger,« skrev kommissionens direktør Paul Nemitz dengang.

Det kan ikke være op til borgerne at sikre hemmeligheden.

Fakta Sådan er det svenske valgsystem Modsat herhjemme findes der i svenske valglokaler ikke én fælles stemmeseddel med alle de partier, der stiller op til valget. I stedet har hvert parti sin egen stemmeseddel liggende, som også uddeles uden for valglokalet af kandidater eller frivillige fra partierne. Partierne kan også sende stemmesedler til vælgerne inden valget. Stemmesedlen tages med ned på valgstedet, hvor den lægges i en konvolut og puttes i stemmeurnen. Det er også muligt at stemme ved at skrive sit valg dirkete på en blank stemmeseddel - ligesom man kan tage flere stemmesedler med ind i stemmeboksen og kun putte den ene af dem i konvolutten.

»Hemmeligheden må sikres, uanset om borgerne kan skjule deres politiske valg, hvis de frivilligt agerer på en bestemt måde - for eksempel ved at skaffe stemmesedler før afstemningsdagen, ved at tage flere stemmesedler eller en for hvert parti på valgstedet.«.

Det svenske justitsministerium svarede, at man overvejede at lave en udredning - men intet er tilsyneladende sket siden dengang, og det får nu Morten Messerschmidt til at foreslå, at der sendes internationale valgobservatører til Sverige.

Det har OSCE dog allerede planlagt. To personer skal for første gang afsted til Sverige - blandt andet for at granske finansieringen af valgkampen, men stemmesedlerne skal også undersøges.

»De har ikke været tilstrækkeligt dækket til, og dermed kan man ikke garantere valghemmeligheden. Vi har også forstået, at der indimellem ikke har været tilstrækkeligt med stemmesedler for alle partier,« siger talsperson for OSCE, Thomas Rymer, til Sveriges Radio.