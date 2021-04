Torsdag eftermiddag gjorde Morten Messerschmidt som enhver kundeserviceafdeling i et teleselskab. Satte alle, der ringede, i kø.

Og når man som medie endelig nåede frem, så var beskeden den samme:

»Jeg mener, at jeg er uskyldig,« sagde Morten Messerschmidt.

Sådan lød beskeden også til B.T., da vi nåede frem til dagens hovedperson.

Så kom der en afgørelse fra SØIK i Messerschmidt sagen efter seks år. Der er nu kun et enkelt punkt tilbage, som så går videre i retten. Nu må vi så vente på, hvad retten kommer frem til. MORTEN har fortsat min fulde opbakning. #dkpol — Pia Kjærsgaard (@Pia_Kjaersgaard) April 15, 2021

Selvom Morten Messerschmidt står over for en retssag, så er han allerede sluppet af krogen for langt det meste af alt det, som har været oppe at vende i den langvarige og noget komplicerede Meld og Feld-sag.

Der har været tale om fabrikation af bilag. Der har været omtale af køb af 70.000 engangskuglepenne til overpris mod at få støtte tilbage på favorable vilkår. Der har været tale om, at han tilbageholdt bilag fra Olaf, som er EUs efterforskningsenhed.

Men det hele er landet på, at Morten Messerschmidt – ifølge tiltalen – har været ansvarlig for at overføre penge til Dansk Folkepartis sommermøde i 2015. Det drejer sig om godt 98.000 kroner, som partiet fik i støtte.

Det var ulovligt, fordi man alene måtte videreføre støtte til politiske arrangementer, der har EU på dagsordenen, og angiveligt var det ikke noget, der fyldte særlig meget på Dansk Folkepartis sommermøde i 2015. Det fyldte dog noget. En lille smule.

Morten Messerschmidt mener, han er uskyldig i tiltalen mod ham. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Morten Messerschmidt mener, han er uskyldig i tiltalen mod ham. Foto: Tobias Kobborg

»Det er ikke en rar fornemmelse at være tiltalt på denne måde. Når det så er sagt, så har det jo ikke skortet på alverdens historier om Meld og Feld. Nu ved jeg, at det alene handler om et konkret møde og 98.000 kroner. Penge, som jeg ikke selv har fået personlig del i. Det er rart, at det er gjort konkret,« siger Messerschmidt.

»Det har været hårdt. Det er klart, at det har tæret på mig og mine nærmeste,« forklarer Messerschmidt.

Morten Messerschmidt blev ramt af stress i oktober 2016, da sagen var begyndt at rulle. Han fik et ildebefindende på vej til sit sommerhus og blev sygemeldt på ubestemt tid.

Fem år efter er han altså nu tiltalt. Og han lader det være op til Dansk Folkepartis folketingsgruppe, om han kan blive siddende som næstformand.

Morten Messerschmidt fotograferet på Bakken. Foto: Mathias Svold Vis mere Morten Messerschmidt fotograferet på Bakken. Foto: Mathias Svold

»Jeg mener jo, at jeg er uskyldig. Om jeg skal blive siddende eller ej, det er op til folketingsgruppen. Indtil videre må jeg sige, at jeg ikke har oplevet andet end varm opbakning. Det er jeg meget glad for,« siger Messerschmidt.

Hvad hvis du bliver dømt? Kan en næstformand i Dansk Folkeparti godt være dømt for misbrug af offentlige midler og blive siddende på sin post?

»Det mener jeg er hypotetisk at forholde sig til. Mit udgangspunkt er, at jeg er uskyldig. Men igen er det noget, som er op til folketingsgruppen.«

Rikke Karlsson, som sad i Dansk Folkeparti i Europa-Parlamentet, sagde jo, at hun meldte sig ud, fordi hun ikke kunne få indsigt i hvordan pengene i Meld og Feld blev brugt. Kan du ikke i dag se, at det unægteligt ser ud, som om hun havde en god pointe i sin sag?

Min kommentar til sagen om Meld/Feld.#dkpol #dkmedier pic.twitter.com/JezUwRHF0C — Kristian Thulesen Dahl (@Kristianthdahl) April 15, 2021

»Nej. Du kan jo selv prøve at se, om du kan finde et overlap mellem det, som hun sagde dengang, og det, som jeg nu er tiltalt for. Jeg mener ikke at kunne huske, at hun på noget tidspunkt har beklaget sig over tilskud til Dansk Folkepartis sommermøde,« siger Messerschmidt.

Morten Messerschmidt ved ikke, hvornår retssagen mod ham begynder. Detaljerne er ikke faldet på plads endnu. Han håber, at det er overstået hurtigt.

Formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl kalder det »træls«, at partiet nu skal igennem en retssag, men erkender på Twitter, at han er glad for, at der alene er tale om et forhold, som er omtvistet.