Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt kommer med hårde ord om SVM-regeringen, efter de tre partiformænd i regeringen lørdag er stillet op til et interview med Berlingske.

Her fortæller statsminister Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V), at de til september skal på en bustur til seks forskellige steder i landet.

Her skal der besøges virksomheder og institutioner, og så skal der være stormøder med journalisten Anders Breinholt som ordstyrer.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har i det nye interview slået fast, at hun ikke vil forlade sit job for en toppost i udlandet.

Men det giver Morten Messerschmidt ikke meget for.

»Det er en klassisk politikerreaktion at tro, det handler om at kommunikere mere og bedre. Men sandheden er, at det er det politiske indhold, som danskerne vender sig imod,« siger han og tilføjer:

»Det kommer nok så mange busture og nok så mange hyggelige studieværter ikke til at ændre på.«

Han holder fast i, at SVM-regeringen er i krise, og det er deres egen skyld.

»Regeringen er i krise. Og det kan den takke sig selv for. Jeg har aldrig før oplevet politikere, der har følt sig følelser så hævet over befolkningen,« siger han og fortsætter:

»Her tænker jeg både på afskaffelse af store bededag, identitetspolitikken, brugerbetaling i ældreplejen – og ikke mindst den seneste sag, hvor man lyver for danskerne for at bøje sig for totalitære regimer i Mellemøsten.«

Morten Messerschmidt, er der ikke noget positivt ved, at de tre partiledere i SVM-regeringen med busturen viser, at de står sammen som en midterregering?

»Alene de seneste uger har de løjet lige så hurtigt, som en hest kan rende om ytringsfrihed og koranafbrændinger. Jeg stoler ikke på nogen af dem over en dørtærskel,« siger han.

B.T.s politiske kommentar, Joachim B. Olsen, har også reageret på de tre partiformænds interview i Berlingske.

