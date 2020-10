Sagen om Morten Messerschmidts udsmidning fra et debatprogram ender nu hos DR's bestyrelse.

»Det ryster mig, at det her ikke bliver taget mere alvorligt inde i DR-systemet,« siger Katrine Winkel Holm.

Som Dansk Folkepartis bestyrelsesmedlem i DR forklarer hun til Berlingske, at hun selv vil bringe sagen videre for at høre, 'hvordan det kan være acceptabel adfærd fra journalisterne og ledelsen på P1', at partifællen tirsdag på direkte radio mistede sin taletid med øjeblikkelig virkning.

Som B.T. kunne fortælle, blev Morten Messerschmidt smidt ud DR-radioprogrammet 'P1 Debat' med ordene 'nu tror jeg simpelthen, at jeg lukker ned for dig. Tak fordi du kom, klimaordfører for Dansk Folkeparti' fra værten Gitte Hansen.

Forinden havde DF's næstformand brugt vendinger som 'noget pjat og 'børnehave' om de (unge) klimademonstranter, der tirsdag var samlet uden for Christiansborg. Han sagde også, at de havde fundet deres slagråb 'i en pamflet fra Greenpeace'.

Selv kaldte Morten Messerschmidt efterfølgende radioprogrammet for 'et meget mærkeligt format':

»De skal lade være med at spørge mig, hvad jeg mener om børn, der demonstrerer. Og jeg må åbenbart heller ikke kalde dem piger, selv om de var meget unge,« sagde Morten Messerschmidt til B.T.

På Facebook undrede politikeren sig siden over, at DR i stigende grad har ladet 'helt unge debattere med folkevalgte'. 'Er det virkelig gavnligt for nogen af parterne eller for debatten', spurgte han.

Katrine Winkel Holm er medlem af DRs bestyrelse og af Dansk Folkeparti. Foto: Christian Liliendahl Vis mere Katrine Winkel Holm er medlem af DRs bestyrelse og af Dansk Folkeparti. Foto: Christian Liliendahl

Og til det faktum, at han blev bedt om at gå, spurgte Morten Messerschmidt på Facebook: 'Er det virkelig public service?'

Det er også det, som Katrine Winkel Holm nu vil bringe videre i DR-organisationen.

»Det var et eksempel på, at man ikke tager det alvorligt, at DR's journalister ikke skal have en politisk slagside,« siger DF-medlemmet og DR-bestyrelsesmedlemmet og mener videre, at værten i 'P1 Debat' havde 'sympati for den yderste venstrefløj'.

Programchef på P1 Debat Jakob Sloma Damsholt har i et skriftligt svar til B.T. forklaret, hvorfor Morten Messerschmidt fik slukket sin mikrofon.

»Det er værtens opgave at sikre styringen og fremdriften i programmet, og at deltagerne diskuterer de relevante emner. Derfor er værten nødt til nogle gange at skære igennem og rykke diskussionen videre – også selv om meningsudvekslingen kunne have fortsat længere,« skriver Jakob Sloma Damsholt.