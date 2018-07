Morten Messerschmidt vil have flere EU-forbehold og på sigt Danmark helt ud af EU ligesom England

Dansk Folkepartis stemmesluger fra Europa-Parlamentet, Morten Messerschmidt, vil stille nye krav til statsminister Lars Løkke Rasmussen efter næste valg.

Han vil have flere EU-forbehold og på sigt en folkeafstemning, hvor danskerne ligesom briterne kan melde sig ud af EU, siger Morten Messerschmidt i et sommerinterview med B.T.

Efter knap 10 år i Europa-Parlamentet vil Morten Messerschmidt i Folketinget. Og så kan det gå stærkt. For nylig sagde DF-formand Kristian Thulesen Dahl, at han forestiller sig en VOK-regering efter næste valg, og det gør Messerschmidt også.

»Jeg mener, at det vil være fornuftigt, at DF går i regering med Venstre og Konservative efter næste valg. Og at Liberal Alliance er svære at forhandle med. Alt det der med at klatre op i træer og ville stemme imod sin egen finanslov. Måske Anders Samuelsen vil have godt af lige at køle af uden for regeringen nogle år,« siger han.

Regner du med selv at blive minister?

»Det overlader jeg helt til formanden,« lyder det professionelle svar.

Men allerede inden han er valgt, er han altså klar med skrappe krav til Løkke.

»Efter valget skal vi presse Løkke til en EU-afstemning. På sigt skal vi have en Dexit-afstemning, hvor danskerne får mulighed for at melde sig ud af EU. Når briterne er ude, og vi ved, hvordan det går. Men indtil da synes jeg, at vi skal have EU på banen hurtigt efter næste valg,« siger han.

»I stedet for at Løkke render rundt og snakker om, at vi skal af med nogle forbehold, synes jeg snarere, vi skal have nogle flere forbehold. Lars Løkke må indse, at EU grundlæggende ikke er noget vinderprojekt. EUs magt skal begrænses. På det første EU-topmøde efter valget må han sige til de andre EU-lande, at vi kommer ikke til at medvirke til noget, før vi får et forbehold omkring velfærd og omkring udlændinge. Og så spørger vi danskerne om det.«

Hvordan laver man et forbehold om velfærdsydelser?

»Det skal ikke længere være EU-Domstolen og Kommissionen og Parlamentet, der afgør, hvem der skal have børnepenge og dagpenge. Ligesom det gælder med retsforbeholdet, at der er vi ikke omfattet af de regler og direktiver, der gælder for retspolitik og strafferet osv. Det skal være Folketinget, der bestemmer der. Den model skal vi kalkere over, så det kommer til at gælde for alle velfærdsydelser. Og det samme på udlændingeområdet, hvor vi har alle de sager, hvor folk kan komme til Danmark via EU-reglerne, fordi de er vandrende arbejdstagere. Det skal ikke gælde længere. Det er kun Folketinget, der skal bestemme.

Hvad vil du anbefale vælgerne ved en Dexit-afstemning?

»Jeg mener, at Danmark på langt sigt er bedre tjent med at komme ud af EU. Men det handler om betingelserne, og hvordan det går med England. Men i stedet for at vente og se, hvad der sker, kan vi lige så godt komme i gang med nogle folkeafstemninger, der gradvis fjerner os mere fra EU.«

Lige nu ser det ud, som om det ikke går så godt med Brexit?

»Ja, det gør det, men Storbritannien er den sjettestørste økonomi i verden, og de skal nok klare sig. Problemet er også, at de mennesker, der skal forhandle det, ikke ønskede et Brexit.«

Men vi er jo et lille land?

»Ja, og derfor kan vi ikke lave en kopi af Storbritannien nu. De har nogle andre muskler at spille med. Men når vi ser, hvor de er endt om fem år, vil det være relevant at spørge danskerne, om det også er en vej, vi skal gå. Jeg tror, det vil brede sig til andre EU-lande,« siger Morten Messerschmidt, der også har en tæt dialog med topfolk i Socialdemokratiet.

»Jeg taler meget med Henrik Sass Larsen og Dan Jørgensen – også om EU – og har da et bedre forhold til dem end til folk i Liberal Alliance. Så bare fordi Lars Løkke ikke vil noget, er det jo ikke sikkert, det ikke kan lade sig gøre,« siger Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt har siddet i Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti i næsten 10 år og fået fantastiske stemmetal: 284.500 personlige stemmer i 2009, og i 2014 det højeste antal stemmer nogensinde til et EP-valg i Danmark, hvor han endda slog tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S). Her fik Messerschmidt 465.758 personlige stemmer.

Siden var Messerschmidt igennem både politiske og personlige kriser. Skandalen med EU-fondene Meld og Feld tvang ham til at træde tilbage som leder af DFs gruppe i Europa-Parlamentet, og han gik i en periode ned med stress. Men siden har han fået politisk comeback, da han blev opstillet til Folketinget for Dansk Folkeparti i Nordsjælland.