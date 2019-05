Dansk Folkepartis folketingskandidat Morten Messerschmidt er skuffet over udlændingeminister Inger Støjberg (V).

»Jeg havde glædet mig til at møde hende i TV2 News. Det er jo flot selskab.«

»Og jeg havde købt en kage for at gøre hende i godt humør. Nu må jeg aflevere den i receptionen i ministeriet,« siger Morten Messerschmidt tydeligt slukøret.

I Udlændingeministeriet har man ikke sagt ja til en frisk lille morgenduel mellem Støjberg og Messerschmidt om hans forslag om totalt asylstop - kun til at kommentere det.

Men Messerschmidt havde fået det indtryk, at han skulle mødes med Støjberg og var ilet i Lagkagehuset fordi han ved at vejen til Støjbergs hjerte går hurtigere via bagværk.

»Desværre endte det med, at hun bare kommenterede et klip med mig. Og det er jo lidt kedeligt. Jeg har ellers luret hvordan, man formilder hendes sind. Når man kommer med et forslag om en ordentlig stramning, må man jo have kage med,« siger han.

Hun foretrækker nok hjemmebagt kage?

»Ja, men min styrke er i det kolde og varme køkken, ikke i desserter. Men jeg vil gerne invitere hende på hjemmelavet middag, hvis vi kan få en sammenhængende udlændingepolitik ud af det.«

Debatten skulle handle om Morten Messerschmidts forslag i Jyllands-Posten fredag morgen.

Der lancerede han et krav om, at der efter valget skal indføres et fuldt stop for at kunne søge asyl i Danmark.

Det skal ske, selv om det vil være i strid med de internationale spilleregler, eksempelvis flygtningekonventionen og Dublin-forordningen, som Danmark er bundet af, og forslaget bakkes op af DF-formand Kristian Thulesen Dahl..

Er det ikke et forslag, du har hugget fra Nye Borgerlige?

»Nej, for det er sådan set en drøm, vi har haft i lang tid. Nu er vi kommet igennem med grænsekontrol, paradigmeskifte, tildækningsforbud osv. Det næste store bliver et totalt asylstop. Sådan arbejder vi i DF - langsigtet. Vi skyder ikke bare vildt omkring os,« siger Morten Messerschmidt.

Folketingets Retsudvalg har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i samråd om udvisning ved grov kriminalitet og gentagelseskriminalitet, på Christiansborg torsdag den 25. april 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Inger Støjberg er ikke varm på ideen:

»Jeg ønsker et asylstop ved EU’s ydre grænse, så folk ikke risikerer turen over Middelhavet. Det har jeg sammen med den østrigske regering fremlagt en plan for, og det er det, jeg arbejder for. Jeg mener ikke, der er så meget perspektiv i, at vi fordeler flygtninge og migranterne internt mellem EU-landene,« siger hun til B.T.

I de første tre måneder af 2019 blev der registreret 620 ansøgere i Danmark, hvilket er det laveste på et kvartal siden 2008. Men det skal ned på nul, mener DF.