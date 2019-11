Et timelangt skænderi mellem Venstre, Konservative og klimaministeren blev for meget for DF's ordfører.

Torsdag havde Venstre indkaldt klimaminister Dan Jørgensen (S) til et åbent samråd om, hvordan regeringens Udvalg for Grøn Omstilling arbejder og hvilken magt, det har.

Ministeren ville ikke svare på spørgsmål om regeringens interne processer og beskyldte spørgerne for hykleri. Spørgerne skosede ministeren for ikke at ville fortælle detaljer om det udvalg, regeringen selv har præsenteret med pomp og pragt på regeringen.dk.

Og efter en stor halv time greb Dansk Folkepartis klimaordfører, Morten Messerschmidt, ordet i frustration.

- Den grønne omstilling spillede en central rolle i valget, så det er kun naturligt, at en regering med det ambitionsniveau, den har ladet sig drive til, laver en intern arbejdsgruppe. Ligesom man har koordinations- og økonomiudvalget. Det finder jeg helt uproblematisk.

- En anden ting, der fyldte i valget, var politikerlede. Jeg tror dette her samrådsspørgsmål er et fantastisk eksempel på, hvad folk ikke gider.

- Et totalt overflødigt, ligegyldigt spild af tid for os alle sammen, for noget der mest af alt minder om ting, der sker i diskussionsgrupper i vores ungdomspartier.

- Jeg har aldrig oplevet noget så åndssvagt, og jeg har trods alt siddet ti år i EU-Parlamentet. Jeg har den største respekt for, at ministeren kan styre sit temperament. Det ville jeg ikke have kunnet, sagde Morten Messerschmidt.

Hvilket ministeren fluks erklærede sig enig i.

Venstre havde indkaldt ministeren til samråd om, hvad Udvalget for Grøn Omstilling skal lave. Han svarede, at udvalget skal koordinere indsatsen, screene lovgivning og løbende holde gang i den grønne omstilling.

Dan Jørgensen ønskede dog ikke at komme det nærmere og henviste flere gange til, at Venstre, da partiet havde regeringsmagten, brugte samme argument om regeringens interne processer, for ikke at svare på spørgsmål.

Både spørgere og ministeren var synligt ophidsede under store dele af samrådet.

- Hvis jeg virker irriteret, så er det, fordi det er en syret situation at sidde i, at blive spurgt igen og igen.

- Jeg synes ikke, at det fordrer et godt arbejdsklima, at Venstre sidder og foregiver bekymring for den grønne omstilling, når alle ved, hvad de har gjort de sidste fire år.

- Det bliver et skuespil. Jeg har interesseret mig for dette her siden jeg var ti år, og det er grunden til, at jeg gik ind i politik. Og jeg har skullet se jer skære på den grønne indsats i fire år, sagde ministeren.

/ritzau/