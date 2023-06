Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, kommenterer nu på sagen om DRs EU-korrespondent Ole Ryborg, der i 2016 delte en omfattende mængde research med EUs antisvindelenhed OLAF.

I B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen spørger kommentator Joachim B. Olsen direkte Morten Messerschmidt, om Ole Ryborg nogensinde har bragt faktuelt forkerte historier om Morten Messerschmidt, hvilket Messerschmidt svarer ja til.

Men Dansk Folkepartis formand nægter at fortælle, hvilke historier der ifølge ham er forkerte.

Hvad har han skrevet, som er faktuelt forkert?



»Det tror jeg vi kommer ind på på et senere tidspunkt.«

Du kan da ikke bare sige, at han har skrevet noget forkert uden at sige hvad?



»Det kan jeg da sagtens.«

Men synes du, det er okay ikke at ville sige det?

»Ja, for jeg tror, det er vigtigt, at det, der kommer nu, får den opmærksomhed, som det skal have. Så tager vi alt det andet efterfølgende.«

Så det vil du ikke svare på?

»Ikke endnu,« siger Messerschmidt.

Synes du, det virker troværdigt at sige, at han har skrevet noget forkert uden at ville sige, hvad det er?

»Jeg svarer på spørgsmålene efter bedste evne.«

B.T. og Berlingske kunne torsdag aften bringe en lækket afhøringsrapport fra EUs antisvindelenhed OLAF.

DRs Ole Ryborg gik for langt, da han i 2016 delte omfattende mængder research med EUs antisvindelenhed OLAF. Det udtaler Thomas Falbe, chefredaktør i DR Nyheder. Foto: Linda Kastrup Vis mere DRs Ole Ryborg gik for langt, da han i 2016 delte omfattende mængder research med EUs antisvindelenhed OLAF. Det udtaler Thomas Falbe, chefredaktør i DR Nyheder. Foto: Linda Kastrup

I den tre sider lange rapport beskrives det, hvordan DRs Ole Ryborg 16. oktober 2016 holdt møde med to efterforskere fra OLAF og delte omfattende mængder research om Morten Messerschmidt, Meld-sagen, Dansk Folkepartis gruppemøder og flere andre informationer, som har været en del af sagen mod Morten Messerschmidt.

Messerschmidt blev tiltalt for svindel med EU-midler, men blev – cirka syv år efter sagen kom frem –frifundet ved Retten på Frederiksberg.

Chefredaktør på DR Nyheder Thomas Falbe har fortalt, at han har haft en alvorlig samtale med Ole Ryborg om, at korrespondenten gik for langt i sin involvering af EUs antisvindelenhed:

»Det er klart, at vi er ikke – og vi må aldrig blive – part i en sag. Og sådan som OLAF har skrevet den rapport, så kan det jo klart læses sådan,« siger Thomas Falbe.

Chefredaktøren afviser dog klart Messerschmidts påstand om, at DR har bragt forkerte historier i dækningen af Meld-sagen.

»Dansk Folkeparti har betalt flere millioner kroner tilbage til EU, og Europa-Parlamentet har konkluderet, at udbetalingerne til Dansk Folkeparti var i strid med reglerne. Her syv år senere er der ikke påpeget fejl i vores dækning af Meld og Feld-sagen,« siger Falbe.

Selvom Dansk Folkeparti betalte mange penge tilbage og der var udbetalt store beløb i støtte i strid med EUs regler, så vurderede retten på Frederiksberg ikke, at Messerschmidt havde gjort sig skyldig i dokumentfalsk og svig med støttemidler.

Har Dansk Folkeparti eller andre klaget over faktuelle fejl tidligere i jeres dækning?

»Jeg har ingen erindring om, at vi skulle have modtaget nogen henvendelser fra Dansk Folkeparti, men der er gået syv år, så jeg kan ikke helt afvise det på stående fod. Men på intet tidspunkt har vi fundet anledning til at rette i vores journalistik,« siger Thomas Falbe.

Hør B.T.s politiske podcast Slottet og Sumpen: