»Jeg drak vin på aftengruppemøderne, det gjorde jeg helt bestemt.«

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, der nu for første gang forholder sig til de mere end 1.300 flasker vin, partiets tidligere partisekretær har indkøbt på skatteborgernes regning.

Det gør han i et længere interview i B.T.s politiske podcast 'Slottet og Sumpen', der i sin fulde længde kan høres i bunden af artiklen.

De seneste dage har Frihedsbrevet afsløret, hvordan Dansk Folkeparti på lidt mere end halvandet år har købt mere end 1.300 flasker vin for i alt 216.348 kroner fra partikassen på Christiansborg.

Partiets næstformand Peter Kofod retter i Frihedsbrevet kritik af den tidligere sekretariatschef, Jeanie Nørhave, der nu arbejder hos Danmarksdemokraterne, for at stå bag det store indkøb af vin.

Og nu udtaler partiformanden sig altså for første gang om forløbet.

Morten Messerschmidt, har du været med til at drikke vinen?

»Jeg har drukket store mængder vin, det vil jeg gerne vedstå mig, men jeg har altså en forkærlighed for franske vine,« siger han.

Du kendte ikke til de vinkøb, før du blev formand?

»Nej, det anede jeg ikke. Jeg vidste godt, der var vin, når vi havde et møde. Men slet, slet ikke i de mængder her,« siger han.

Men hvad skulle så mange flasker vin bruges til?

»Ja, det er noget af en fest, man kunne holde, og det er også det, vi prøver at finde ud af ved at skrive til den tidligere sekretariatschef, for det er jo hende, der har stået for det,« siger han.

Den tidligere sekretariatschef Jeanie Nørhave oplyser til Frihedsbrevet, at vinen en gang om ugen blev drukket til aftengruppemøder i partiet.

Det erkender Morten Messersschmidt, at han også har været med til.

»Jeg drak vin på aftengruppemøderne, det gjorde jeg helt bestemt,« siger han.

Frihedsbrevet har senest afdækket, at sekretariatschef Jeanie Nørhave havde købt de mange flasker vin hos sin egen brors vinhandel i Ringsted.

Hvad er din kommentar til, at den tidligere partisekretær købte vinen af sin bror?

»Jeg synes, det bare må køre sit eget løb,« svarer han kort.

Hvad er 'sit eget løb?'

»Det er, jeg forventer, at Jeanie Nørhave kan redegøre for, hvorfor man har valgt at købe hos broren, og hvorfor man har valgt så store mængder,« siger Morten Messerschmidt.

Men kan en partisekretær selv tage beslutning om at købe vin for 216.000 kroner?

»Ikke under mit formandsskab,« siger han

Men under den tidligere?

»Tilsyneladende, ja,« svarer han.

De nye afsløringer om vinregninger er ikke første gang Dansk Folkeparti er i vælten på grund af enorme regninger.

I 2021 afdækkede JP, at DF fra 2010 til 2019 brugte flere penge på repræsentationer og gaver end Venstre, Socialdemokratiet og Konservative tilsammen.

Morten Messerschmidt mener, at det nu er strammet op for måden, hvorpå der bruges penge i partiet.

»Det er en helt anden kultur, vi har anlagt nu i den nye ledelse. Alt er ekstremt spartansk i vores parti. Vi er et sted, hvor vi virkelig skal vende hver en femøre. Hvis jeg har lyst til at købe en dyr vin, så betaler jeg det selv,« siger han.

Køber I vin fremover?

»Det kan vi godt finde på, men det er lavet helt faste drejebog for, hvordan alle indkøb foregår,« siger han.

