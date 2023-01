Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han har tidligere på en lækket lydoptagelse kaldt hende for »en førsteklasses led kælling« og en »gimpe«.

Samtidig har Pernille Vermund og Nye Borgerlige været et af Dansk Folkepartis mange problemer de senere år, hvor partiet har set mange stemmer sive til konkurrenten på højrefløjen.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, er dog bestemt ikke jublende lykkelig over nyheden om, at Nye Borgerliges absolutte frontfigur Pernille Vermund netop har meldt ud, at hun stopper som formand og ikke genopstiller til næste valg, forsikrer han over for B.T.

»Jamen, jeg er faktisk lidt bedrøvet over at høre, at hun stopper. Jeg har faktisk lært at holde af hende undervejs,« lyder det fra Morten Messerschmidt.

»Selvom man kæmper for to forskellige partier og ikke er enige om alt, så kan man jo godt have et fint forhold. Jeg synes, hun har gjort en fantastisk indsats, og jeg vil da komme til at savne hende,« siger Messerschmidt.

Men Morten Messerschmidt, der er på et tidspunkt blevet lækket en fil fra et internt gruppemøde, hvor du blandt andet kalder hende en »førsteklasses led kælling«. Mener du stadig det?

»Ja, men jeg har også på mange gruppemøder kaldt Pernille Vermund mange søde ting. Det er der bare sjovt nok ikke nogen, der har lyst til at skrive om.«

Skal man forstå det sådan, at du ikke synes, hun er en »førsteklasses led kælling« længere?

»Jeg tror, jeg vil sige det sådan, at hun på mange måder er førsteklasses.«

Først bliver du frikendt i din mangeårige retssag, og nu er en af dine største politiske konkurrenter på vej ud af politik. Du må da være en glad mand lige nu?

»Jamen, det er jeg da. Jeg har dog primært blikket rettet mod at gøre vælgerne opmærksomme på det svigt, Socialdemokraterne er i gang med at udføre i den her regering, og som blandt andet vil gøre det sværere at trække sig tilbage, når man er nedslidt. Men alle vælgere fra alle partier er velkomne i Dansk Folkeparti.«

Pernille Vermund siger til B.T. tirsdag, at hun vil blive siddende i Folketinget frem til næste folketingsvalg. Hun afviser samtidig, at hun på er blevet presset til at stoppe som formand.

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen' med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.