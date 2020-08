'Et blålys', 'kopivare' og 'hyklerisk'.

Dansk Folkepartis nye næstformand, Morten Messerschmidt, optrapper med hårde ord krigen med Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund.

De hårde ord kommer, efter B.T. har fremlagt en mail fra hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige, der mandag blev sendt rundt internt i partiet.

Her står direkte, at partiet ikke længere vil optage siddende byrådspolitikere fra andre partier. Og det skyldes særligt, at mange lokale politikere fra Dansk Folkeparti vil over i Nye Borgerlige.

Nye Borgerliges formand Pernille Vermund vil ikke længere have siddende byrådspolitikere fra andre partier. Det skylde særligt mange fra Dasnk Folkeparti har presset hendes parti med deres ønsker om at skifte til dem Foto: Søren Bidstrup Vis mere Nye Borgerliges formand Pernille Vermund vil ikke længere have siddende byrådspolitikere fra andre partier. Det skylde særligt mange fra Dasnk Folkeparti har presset hendes parti med deres ønsker om at skifte til dem Foto: Søren Bidstrup

»Det er min opfattelse, at mange synes, DF er blevet for røde og for bløde. At der er for meget systemtænkning og for lidt nytænkning i DF, efterhånden. Så søger de over mod os,« siger partiformanden Pernille Vermund til B.T.

Men den vurdering køber Morten Messerschmidt på ingen måder, da B.T. taler med ham under Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Sønderborg.

»Vermund er et blålys. Jeg mindes ikke, at hun eller hendes parti har strammet så meget som et komma i udlændingeloven. Fred være med, hvis nogen har lyst til at være en del af det projekt. For mig er det resultaterne, der tæller. Og jeg vil til enhver tid hellere støtte Pia Kjærsgaard end en kopivare som Pernille Vermund,« siger Morten Messerschmidt.

Han peger på, at Nye Borgerlige selv aktivt har forsøgt at få politikere fra Dansk Folkeparti til at skifte parti.

Dansk Folkeparti er simpelthen ikke et borgerligt parti. DF er et rødt system-parti Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige til B.T. 6. juli

»Det er jo naturligt, at enhver kan melde sig både ud og ind af et parti. Men Vermunds folk har været enormt aktive for at få DF’ere til at skifte parti. Jeg har fået henvendelser fra mange DF’ere, der fortæller om ret anmassende opfordringer fra NB-folk, der som en anden telefonsælger ringer igen og igen for at få DF’ere til at skifte,« siger han og tilføjer:

»Det har overrasket mig. For det bryder jo med dansk politiks 'gentleman’s agreement' om, at man ikke direkte hverver andre partiers tillidsfolk. Og det har da været pudsigt at se på, samtidig med at Vermund taler om borgerligt sammenhold. Det virker jo hyklerisk.«

B.T. har forelagt Morten Messerschmidts udtalelser for Pernille Vermund.

»Messerschmidts beskyldninger er mere opspind, end godt er. Han har været ude med disse påstande flere gange, men burde holde sig for god til at sprede ubeføjede rygter, som han ikke kan dokumentere,« siger hun.

Toppolitikerne Pernille Vermund og Morten Messerschmidt kommer med hård kritik af hinandens partier i blå blok. Hvem har du mest tiltro til som politiker?

Pernille Vermund slår fast, at lokale DF-politikere skam er velkomne, men det kræves, at de stopper i byrådene.

»Nye Borgerlige er åben for alle, der vil kæmpe vores sag sammen med os, og vi byder nye medlemmer velkommen hver dag. De kommer af sig selv – også fra DF – fordi de har mistet tilliden til de gamle partier. Ikke fordi vi hverver dem med ufine metoder,« siger hun.

Hvad siger du til, at Dansk Folkepartis nye næstformand kalder dig et blålys?

»Jeg vil til hver en tid foretrække at være blå frem for rød,« lyder svaret fra Pernille Vermund.