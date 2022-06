Lyt til artiklen

Det er en overraskende rolig Morten Messerscmidt, B.T. har i røret torsdag morgen.

Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, er blevet lanceret, og alt tyder på, at de skal kæmpe om vælgerne med Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Men sådan ser formanden for Dansk Folkeparti ikke på det, må man forstå.

»Jeg vil godt understrege, at vi kommer nok til at kæmpe sammen med dem (Danmarksdemokraterne, red.). Vi har gået lang tid og ventet på, hvad Inger ville, og jeg tror helt sikkert, at vi kan samarbejde.

»Jeg kan for eksempel mægle mellem Søren Pape og Jakob Ellemann og Inger. De var jo med til at sende hende i Rigsretten,« siger Morten Messerschmidt til B.T.

Men trods den venlige tone bliver der også sendt stikpiller af mindre karakter af sted. Inger Støjberg har nemlig givet et langt interview til Avisen Danmark, hvor hun udlægger partiets politik, som synes at være en blanding af Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Venstres linje. Dog med det aber dabei, at det er Venstre fra VKO-tiden.

»Det, Inger fremlægger i interviewet, er gammel vin på nye flasker. Personligt er jeg til gammel vin på gamle flasker. Hun er mere til cola zero,« siger han.

Det var jo et presset Folkemøde for dit vedkommende, hvor Kristian Thulesen Dahl meldte ud, at han ikke genopstiller for partiet. Hvis han skifter til Danmarksdemokraterne, hvad tænker du så om det?

»Jeg vil understrege, at jeg havde et fantastisk Folkemøde, hvor vi fik lanceret vores antiwoke-kampagne. Derudover havde Kristian meddelt mig, at han ikke genopstiller for Dansk Folkeparti. Han har taget en lang lederuddannelse, imens han sad for Dansk Folkeparti, så det kunne være, han skulle ud og bruge den.«

Er det en stikpille? Uddannelsen (kostede cirka 200.000 kroner, red.) blev jo betalt af Dansk Folkeparti.

»Nej, jeg glæder mig over, at Kristian har efteruddannet sig. Og så er det jo naturligt, at man skal ud og bruge den uddannelse til noget.«

Søren Espersen har også meldt ud, at han overvejer sin fremtid i partiet. Vil det være et tab for Dansk Folkeparti, hvis Søren Espersen melder sig ud og går over til Danmarksdemokraterne?

»Det er slet ikke der, mine tanker er. Vi glæder os til at se det videre projekt. Jeg vil gerne have tingene til at køre i blå blok, og det tror jeg, at jeg kan hjælpe med. Men det er selvfølgelig et tab, hver gang nogen forlader partiet,« lyder det fra formanden i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt.