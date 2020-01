»Der har ikke været nogen nævneværdig reaktion fra statsminister Mette Frederiksen. Jeg synes, vi skulle hejse flaget. En død terrorist er en god terrorist,« siger Dansk Folkepartis EU-ordfører, Morten Messerschmidt.

Han taler om den iranske general Qassem Soleimani, der fredag blev dræbt på ordre fra den amerikanske præsident, Donald Trump.

Qassem Soleimani blev anset for at være den mest indflydelsesrige leder i Iran næst efter Irans øverste åndelige leder, ayatollah Ali Khamenei. 50 mennesker blev tirsdag trampet ihjel under begravelsesceremonien i Soleimani hjemby Kermal

Er generalen terrorist?

»Selvfølgelig. Ledelsen af Iran er terrorister. Det har det været siden kuppet i 1979.«

Møde i Folketingssalen med forespørgsel fra bl.a Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt til statsminister Mette Fredseriksen på Christiansborg, tirsdag den 17. december 2019.

Han bliver jo beskrevet som folkekær og populær?

»Terrorister er meget populære i den muslimske verden. Yasser Arafat var også populær i visse kredse. Jeg synes, vi skal glæde os over, at amerikanerne på denne måde ligesom israelerne udpeger nogle enkeltpersoner, der er en trussel mod verdensfreden, og tager dem ud af spillet.«

»Så er der et spørgsmål om, hvad vi stiller op med de danske tropper i Iran, og vi er skulder ved skulder allieret med briterne og amerikanerne. Vi må afvente og se, hvad de gør, før vi gør noget. Men det er en bekymrende vattethed, vi har oplevet fra både udenrigsministeren og statsministeren i denne situation.«

Men Danmark er jo et lille land, skal det ikke op på EU-plan, før vi kan gøre noget?

»Hvis vi har terror og islam på den ene side og frihed på den anden side, må vi tilhøre friheden. Så vi burde have takket amerikanerne for det, de har gjort. Og gjort det klart, at vi som lille land er allieret med briterne og USA, og der er langt mere grund til at koordinere med dem end med pacifisterne i Paris og Berlin.«

Peter Skaarup og Morten Messerschmidt til møde i Folketingssalen. Møde i Folketingssalen, hvor der er udvidet spørgetime med statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag den 12. november 2019.

Mener du også det, når Iran slår tilbage?

»Vi kan jo ikke forhindre terrorister i at gøre, hvad de vil. Men det hjælper at tage deres leder ud. Alliancen er vejen frem.«

Mange mener, at Donald Trump er småskør.

»Jeg er ikke psykiater eller psykolog og kan ikke stille en diagnose. Han er lidt anderledes, og jeg er ikke enig i alt, hvad han gør. Men man sætter alt på et bræt, hvis man sår tvivl om vores samarbejde med USA af den grund,« siger Morten Messerschmidt.