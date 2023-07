At udbetaling af varmecheck i juni ved en teknisk fejl er blevet udsat, vækker stor vrede hos Morten Messerschmidt, der er formand for Dansk Folkeparti.

»Det er utroligt. Man skulle tro, det er et uland, når det er så besværligt,« siger han.

Blandt andet fortæller pensionisten Claus Nelstad på 73 år om, hvordan han var lovet en varmecheck i maj, men endnu ikke har fået den på grund af fejlen.

Morten Messerschmidt mener, at grænsen er nået for, hvor meget kaos, der kan være med udbetalingen af varmechecken.

Claus Nelstad er dybt utilfreds med, at han endnu ikke har fået den varmecheck, han var lovet i maj. Foto: Privat Vis mere Claus Nelstad er dybt utilfreds med, at han endnu ikke har fået den varmecheck, han var lovet i maj. Foto: Privat

»Jeg vil bede regeringen om at sende ekstra penge afsted i varmecheck. Folk regner jo med, at de her penge kommer, og de går måske ud og tager et banklån eller trækker over på deres konto,« siger Morten Messerschmidt og tilføjer:

»Det bør regeringen dække udgiften for. Så man bør hæve det beløb, der sendes ud til de her mennesker, der er hårdest ramt af den økonomiske krise. Det er vildt regeringen bare ignorere det.«

Skal man forsvare regeringen, så er de her fejl jo nok ikke noget nogen i Energistyrelsen har gjort med vilje, og pengene er jo eftersigende på vej...

»Men det kan man jo ikke bruge til noget, hvis man sidder og er førtidspensionist, og havde regnet med at få nogen penge, og derfor havde overtrukket sin konto. Man kan jo ikke ringe ned i banken og sige, at det jo ikke er med vilje, men jeg kan ikke betale renter. Altså det kan man ikke,« siger Messerschmidt, og skyder mod regeringen.

Varmecheck-kaos Siden den daværende S-regering i august begyndte at udbetale varmechecks på 6000 kroner, har der udspillet sig et rent kaos. 22. maj kom det frem, at 13.800 husstande ved en fejl havde fået udbetalt en varmecheck.

Fejlen betød, at der var blevet udbetalt cirka 83 millioner kroner for meget, fremgår det.

Det er også kommet frem, at Koldings borgmester Knud Erik Langhoff (K) har fået udbetalt varmecheck, selv om han slet ikke var berettiget til den.

Nu viser det sig, at udbetalingen af varmechecks i juni var ramt af »teknisk fejl«.

»Regeringen må tage ansvar for det her i stedet for at krybe i skjul på en eller anden charterferie, eller hvad de laver.«

Radikale Venstres energiordfører, Samira Nawa, undrer sig over varmechecks-kaoset, men hun bakker ikke om Messerschmidts forslag til regeringen.

»Hver af fejlene kan sikkert forklares, men i forhold til udbetaling af varmechecks, så har der været en stribe af fejl. Det er til stor irritation og undren for mig, at vi i et gennemreguleret samfund gentagne gange ser disse udfordringer,« siger hun og tilføjer:

»Løsningen er, at der kommer styr på systemerne - ikke at sende flere penge som Messerschmidt foreslår.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra energiordførerne i både Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.