Justitsminister Peter Hummelgard har søndag forklaret sig i en sag om kritisk mangel på fængselspladser.

Ifølge både SF og Konservative har justitsministeren nemlig tilbageholdt væsentlige informationer om, hvor galt det egentlig står til i de danske fængsler, der lige nu har akut mangel på pladser på grund af personalemangel.

I november blev personalemanglen så akut, at Kriminalforsorgen traf en beslutning om at nedlægge 80 fængselspladser.

Lukningen var blåstemplet af Justitsministeriet, og De Konservatives retsordfører, Mai Mercado, anklagede derfor tidligere søndag Hummelgaard for at tilbageholde information for Folketinget.

Det passer dog ikke, mener Peter Hummelgaard, som søndag oplyser til Ritzau, at partierne løbende er blevet orienteret om den alvorlige situation i de danske fængsler. Partierne skulle ifølge den nye justitsminister være »blevet orienteret af min forgænger om »den aktuelle og svære situation i Kriminalforsorgen« i september.

Hummelgaard svarer dog ikke på, om partierne er blevet orienteret om lukningen af de 80 pladser i november.

Og det er partierne ikke, lyder det nu fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der sætter kraftigt spørgsmålstegn ved Peter Hummelgaards forklaring.

»Det er rigtigt nok, at vi til dels er blevet informeret i september, men det er noget helt andet, at man lukker 80 pladser. Det er først sket i november, og det er vi på intet tidspunkt blevet informeret om,« siger Morten Messerschmidt.

Han mener, at den daværende socialdemokratiske regering burde havde orienteret forligspartierne om lukningen.

»Når sker en så drastisk omlægning på grund af en sådan akut krisetilstand i fængselsvæsenet, så burde man med det samme orientere forligspartierne. Det er mig helt uforståeligt, at det ikke er sket,« lyder det fra DF-formanden.

SF og Konservative tidligere søndag begge meldt ud, at de vil indkalde Hummelgaard i samråd om sagen.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra justitsminister Peter Hummelgaard.

