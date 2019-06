Tre år efter at være blevet hevet ud er Morten Messerschmidt tilbage i Dansk Folkepartis koordinationsudvalg.

Efter knap tre års fravær vender Morten Messerschmidt tilbage til Dansk Folkepartis koordinationsudvalg.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl meddeler på Facebook, at også tidligere formand Pia Kjærsgaard indtræder i udvalget, efter at hun er stoppet som formand for Folketinget.

Til gengæld udtræder Martin Henriksen af udvalget, der koordinerer den daglige politiske indsats i partiet.

Han opnåede ikke genvalg ved folketingsvalget 5. juni, hvor DF mistede 21 mandater og nu har 16 mandater.

Ændringerne er vedtaget af DF's hovedbestyrelse efter indstilling fra Kristian Thulesen Dahl.

Morten Messerschmidt fik ved valget comeback i dansk politik, efter at han siden 2009 har været stemmesluger i Europa-Parlamentet.

I 2016 blev han imidlertid rullet ind i den såkaldte Meld og Feld-sag, der handler om mulig forkert brug af EU-midler.

Det førte til, at han blev fjernet fra koordinationsvalget. Meld og Feld-sagen er endnu ikke afsluttet.

38-årige Morten Messerschmidt blev første gang valgt til Folketinget i 2005, og i 2009 blev han valgt ind i Europa-Parlamentet.

Ved valget til Europa-Parlamentet i 2014 fik han 465.758 stemmer, flere end nogen anden dansk politiker har fået ved EU-valget i historien.

Ved folketingsvalget 5. juni blev Morten Messerschmidt, der er opvokset i Frederikssund, valgt ind i Nordsjællands Storkreds med 7554 personlige stemmer.

Da Dansk Folkeparti for nylig sammensatte sin bestyrelse for folketingsgruppen, var han dog ikke med.

Ud over Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard udgøres koordinationsudvalget af Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup, Søren Espersen og pressechef Søren Søndergaard.

