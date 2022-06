Lyt til artiklen

De kritiske spørgmål stod i kø, da DF-formand Morten Messerschmidt søndag eftermiddag kom ud efter et tre timers langt møde i partiets hovedbestyrelse.

Udmeldinger fra fire proflilerede politikere har her i weekenden kastet partiet ud i en kæmpe krise.

Især var det dog den tidligere formand Kristian Thulesen Dahl, der var i fokus, da Messerschmidt mødte pressen efter det lange møde.

Kristian Thulesen Dahl meldte 17. juni ud, at han ikke genopstiller ved næste valg, men han har siden været tavs, om hvorvidt han vil skifte over til Inger Støjbergs nye parti Danmarksdemokraterne.

De er smuttet fra Messerschmidt Dansk Folkeparti har mistet over halvdelen af partiets folketingsmedlemmer siden det seneste folketingsvalg i 2019. Her var der 16 medlemmer – nu er de nede på seks. Her er et overblik over, hvem der har forladt partiet, efter at Morten Messerschmidt er trådt til som partiformand: Bent Bøgsted Liselott Blixt Karina Adsbøl Lise Bech Hans Kristian Skibby Marie Krarup Jens Henrik Thulesen Dahl Peter Skaarup Søren Espersen Dennis Flydtkjær Kilder: Ritzau, Berlingske, TV 2, DR, TV 2 Fyn, Jyllands-Posten og B.T.

Men det vil Morten Messerschmidt snart have et klart svar på.

»Jeg forventer selvfølgelig - som af alle andre, der måtte have bragt usikkerhed om vedkommendes fremtid i Dansk Folkeparti - at man bringer den usikkerhed til side, sådan at vi ved, hvad vi har at arbejde med,« siger Messerschmidt.

Flere DF-afhoppere som Hans Kristian Skibby og Bent Bøgsted har stillet sig til rådighed for den tidligere venstrepolitikers parti.

Skulle Thulesen Dahl overveje noget lignede, bør han snarest sige det, mener Messerschmidt.

»Det er Kristian, der har givet anledning til tvivl ved ikke rigtig at ville sige, om det er Ingers projekt eller vores projekt, eller hvad det er. Der venter vi selvfølgelig bare på, at vi kan få en klar melding,« siger han.

Samtidig er det kommet frem, at partistifteren Pia Kjærsgaard har delt et tweet fra folketingskandidaten fra DF i Frederikshavn, Nana Harring, med ordene 'Thulesen er en tøsedreng'.

Lokalformand i Frederikshavn Flemming Køster har søndag været ude og irettesætte Nanna Harring for tweetet.

Messerschmidt afviser dog at tale om mulige sanktioner i forbindelse med opslaget:

»Jeg har ikke set det der tweet. Jeg synes ikke, at man skal gå og kalde hinanden navne,« siger Messerschmidt om opslaget.

Pia Kjærsgaard har til B.T. slået fast, at hun synes, at Thulesen er en tøsedreng, og det er derfor, hun delte tweetet.

Men om Pia Kjærsgaard går for langt, har Messerschmidt ikke nogen kommentarer til.