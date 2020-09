Morten Messerschmidt raser over det, han kalder 'en dybt upassende leflen for islam'.

Og det er en af landets traditionelt bærende institutioner, Messerchmidt nu langer ud efter.

Nemlig de danske biskopper. Overfor Berlingske anklager Dansk Folkepartis nye næstformand biskopperne for at blande politik og religion sammen.

»Vi ser en dybt upassende leflen for islam. Når vi har biskopper, der står og åbner moskeer, som vi har set i Roskilde, og lader imamer tale i kirkerne og tordner mod Israel, er det klart, at mange borgerlige eller nationalt sindede siger, at så er folkekirken ikke noget for mig,« siger Morten Messerschmidt til Berlingske.

Kæden hoppede helt af for Messerschmidt, da det kom frem, at biskop i Haderslev Stift, Marianne Christiansen, havde skrevet under på en erklæring, der omtalte det som et udtryk for en synd at undertrykke det palæstinensiske folk gennem zionisme. Den slags erklæringer er ifølge DF-profilen ikke alene politiske, men decideret 'kirkeskadelig virksomhed'.

Biskoppen er lodret uenig.

»Jeg mener, at religionsfriheden er fuldstændig afgørende både for folkekirkens liv og for samfundet. Det er derfor, jeg i forskellige sammenhænge, hvor jeg mener, at der har været benyttet argumenter imod religionsfriheden, har udtalt mig. Det er ikke alle i folkekirken, der sætter den frihed lige højt, men for mig er den afgørende,« siger Marianne Christiansen til Berlingske og understreger, at hun ikke har udtalt sig kritisk om Israel som land, men mener, at undertrykkelse af andre mennesker er en synd.

Marianne Christiansen slår samtidig fast, at hun ikke udtaler sig på vegne af folkekirken, når hun deltager i den offentlige debat.

Morten Messerschmidts hårde kritik af biskopperne kommer i en tid, hvor han har været meget i vælten.

Det startede for alvor i slutningen af juli, hvor han i et interview med Politiken netop gjorde sig til talsmand for, at der foregår en religionskrig – også her i Danmark – og at Dansk Folkeparti i hans optik skal være et bolværk for kristendommen.

Flere eksperter så dog Messerschmidts udmelding i et helt andet lys: At han reelt lagde billet ind på formandsposten i det kriseramte Dansk Folkeparti.

Midt i september bekræftede hovedpersonen da også selv, at han går med en formand i maven.

Morten Messerschmidt langer ud efter biskopperne. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Morten Messerschmidt langer ud efter biskopperne. Foto: Bax Lindhardt

Det fik en af Dansk Folkepartis profiler til at lange ud efter Messerschmidt.

»Jeg synes, at der er brug for, at vi samler os i partiet. Og at der er brug for, at vi samler os omkring den siddende formand (Kristian Thulesen Dahl, red.),« siger Martin Henriksen, som i mange år sad i Folketinget for DF og stadig er en del af partiets hovedbestyrelse, til Ritzau.

»Jeg synes ikke, at det er på sin plads, at når man lige er blevet næstformand, at så er noget af det første, man melder ud, at man godt kunne tænke sig at være formand,« fortsætter Martin Henriksen.