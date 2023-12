Formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt led af forfølgelsesvanvid, da han tilbage i 2016 og 2017 var sygemeldt med stress.

Det siger han i Viaplays program All Exclusive, hvor Casper Christensen er vært.

I programmet kommer de to ind på stresssygdommen i forbindelse med, at Messerschmidt fortæller om sin store glæde ved at lave mad. Han fortæller at madlavning er hans »yoga«.

»Jeg havde jo et halvt år, hvor jeg var sygemeldt med stress og angst. Der gik jeg det meste af tiden og lavede mad oppe i vores sommerhus,« siger Messerschmidt.

Han fortæller, at det netop var i den periode, hvor blandt andet Ekstra Bladet skrev meget om den såkaldte Meld og Feld-sag, hvor Morten Messerschmidt blev omdrejningspunkt for en sag om mulig svig med EU-midler.

Sagen blev først endeligt afsluttet, da Messerschmidt blev frifundet i december 2022.

»Jeg fik forfølgelsesvanvid. Min oplevelse var, at når jeg gik på gaden, så var det eneste, som folk så, det med den historie,« siger Messerschmidt, som fortsætter:

»Min telefon blev bare lukket væk. Sådan af paranoia over, at det kunne være, der var nogle der lyttede med,« siger han.

Han fortæller samtidigt, at han mistede troen på sig selv i en periode under sin sygdom.

