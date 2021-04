Morten Messerschmidt vil gå efter en frifindelse i Meld og Feld-sagen, siger han efter tiltale.

- Jeg er uenig i, at vi har gjort noget ulovligt

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, efter at han er blevet tiltalt i sag om misbrug af 100.000 kroner som følge af den såkaldte Meld- og Feld-sag.

Til TV2 News siger Morten Messerschmidt:

- Jeg mener lige som min advokat, at det her skal ende med en frifindelse. Forsvaret og argumenterne skal nok komme. Lige nu glæder jeg mig over, at vi kan komme videre, siger Morten Messerschmidt.

Det var tilbage i august 2016, at den daværende EU-parlamentariker Morten Messerschmidt (DF) blev meldt til politiet for muligt svig med offentlige midler i Meld og Feld - henholdsvis en alliance af partier i EU og en fond.

Siden har sagen været undersøgt af EU's kontor til bekæmpelse af svig, Olaf, og af Bagmandspolitiet, Søik. Adskillige gange har politiet udskudt en afgørelse.

Nu er Messerschmidt så blevet tiltalt for misbrug af 98.835 kroner i forbindelse med en sommerkonference i Skagen i 2015.

Her har Ekstra Bladet beskrevet, at Dansk Folkeparti har fået EU-støtte til mødet, selv om EU fyldte meget lidt på mødet.

Morten Messerschmidt afviser dog, at han uberettiget har fået EU-midler til konferencen.

- Vi vurderede, at vi var berettiget til at få midlerne, da vi fik det godkendt i Meld-sekretariatet, siger Morten Messerschmidt til TV2 News.

Han vil nu fokusere på at "forsvare og forklare", hvordan mødet er foregået, og hvorfor DF er berettiget til EU-midlerne.

- Jeg har i pressen været mistænkt for alt muligt fra identitetstyveri over polske kuglepenne, og hvad ved jeg, som nu er fejet bort. Der har man efter en minutiøs gennemgang sagt, at der var ikke noget at komme efter.

- Så har man sagt, at det her vil man gerne have en dommer til at kigge på. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over at skulle bruge tid og ressourcer på det. Men det accepterer jeg, og jeg tager det selvfølgelig alvorligt, og glæder mig til at kunne få sat et endeligt punktum, siger Morten Messerschmidt til TV2 News.

Ifølge Messerschmidt er det op til Dansk Folkepartis gruppe at afgøre, om han kan fortsætte som næstformand.

- Udgangspunktet er, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Men hvis der er ønske om noget andet, så tager jeg det til efterretning, siger Morten Messerschmidt til TV2 News.

/ritzau/