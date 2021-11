Morten Messerschmidt er både kronprins, næstformand og helt central i Dansk Folkeparti. Men er han også den næste formand, når nu Kristian Thulesen Dahl har trukket sig?

»Det er da noget, som jeg vil overveje,« siger Messerschmidt lidt beskedent, da de færreste i kongeriget betvivler hans stærke ambitioner i netop den retning.

»Men det er ingen hemmelighed, at jeg i adskillige år nu, har haft en sort sky hængende over hovedet. Det er noget, som jeg fortsat venter på at få afklaret,« sagde Messerschmidt til pressen, der ventede på gangen på Christiansborg udenfor Dansk Folkepartis mødelokale.

Den sorte sky er Morten Messerschmidts sag om svindel med EU-midler. Han blev kendt skyldig i byretten, men har anket til Landsretten. Her ventes der at falde dom i februar måned.

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt forlader gruppemøde på Christiansborg onsdag den 18. november 2021.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang Vis mere Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt forlader gruppemøde på Christiansborg onsdag den 18. november 2021.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang

På spørgsmålet om han kan være formand, hvis han får den samme dom i Landsretten, stavrer han:

»Det er jo præcis det, som jeg og andre i Dansk Folkeparti er nødt til at overveje, inden den afgørelse bliver truffet,« siger han.

Messerschmidt forklarede i øvrigt, at han havde stor respekt for Kristian Thulesen Dahls beslutning om at stoppe.

»Kristians indsats for Dansk Folkeparti og for det Danmark, som vi alle elsker, har været uforlignelig. Det har jeg sagt ham tak for,« sagde Morten Messerschmidt, som i øvrigt lovede at informere pressen, så snart han endeligt havde truffet sin beslutning om hvorvidt han vil være formand eller ej.

The chairman of the Danish People's Party, Kristian Thulesen Dahl, is interviewed by the media after leaving a group meeting with Danish People's Party's members of the Parliament, at Christiansborg Castle in Copenhagen, Denmark, Wednesday Nov. 17, 2021.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang Vis mere The chairman of the Danish People's Party, Kristian Thulesen Dahl, is interviewed by the media after leaving a group meeting with Danish People's Party's members of the Parliament, at Christiansborg Castle in Copenhagen, Denmark, Wednesday Nov. 17, 2021.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang

Pressen ventede også med længsel på Pia Kjærsgaard, der ikke alene har været formand for Dansk Folkeparti, men også som stifter nærmest er en moderlig figur for partiet.

Men ak, Pia Kjærsgaard strøg forbi pressen uden at ønske at kommentere på dagens udvikling i Dansk Folkeparti.

En anden mulig kandidat til formandsposten er Peter Kofod, som sidder i Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti. Han afviser at kommentere sagen overfor Ritzau.