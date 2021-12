En chokeret Morten Messerschmidt har netop fulgt transmissionen fra rigsretsagen og konstateret at Inger Støjberg nu skal 60 dage i fængsel.

»Jeg er rystet over dommen og meget overrasket. Det må jeg sige,« siger næstformand i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt til B.T.

»Det er en meget meget voldsom dom, synes jeg. Både at kun en dommer (ud af 26. red) mener at Inger skal frifindes. Og derudover, at hun får ubetinget fængsel. Det synes jeg er vildt,« siger Messerschmidt.

Er det en forkert dom?

»Jeg må jo have respekt for systemet,« begynder Messerschmidt og fortsætter:

»Jeg vil gerne lige læse dommen og se hvad der er op og ned. Jeg er meget overrasket,« siger Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt var en af de politikere, som var indædt modstandere af, at Inger Støjberg overhovedet skulle for rigsretten.

Tog du fejl?

»Ja, det har jeg åbenbart gjort,« siger en tydeligt påvirket Morten Messerschmidt og fortsætter:

»Jeg så i hvert fald ikke det her komme. Det kommer som et chok,« siger han.