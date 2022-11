Lyt til artiklen

Morten Messerschmidt forklarer, at det ikke var hans idé at holde et særligt EU-seminar på Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015.

Det var tværtimod Dansk Folkepartis tidligere gruppeformand Peter Skaarup, har han forklaret i retten.

Morten Messerschmidt afgiver vidneforklaring i Retten Ved Frederiksberg, hvor han er tiltalt for bedrageri med EUs midler i forbindelse med afholdelse af et sommergruppemøde for Dansk Folkeparti i 2015.

Morten Messerschmidt har modtaget tilskud fra EU på lige knap 99.000 kroner, som skulle finansiere et politisk seminar om EU som en del af sommergruppemødet.

Men ifølge anklagemyndigheden, så fandt der ikke et reelt EU seminar sted. I stedet gik pengene blot til at finansiere Dansk Folkepartis sommergruppemøde.

Det bestrider Messerschmidt, som så i dag altså forklarer, at selve EU seminaret slet ikke var hans idé.

Han forklarer, at Peter Skaarup – der i dag er medlem af Danmarksdemokraterne, men tidligere var gruppeformand i Dansk Folkeparti – henvendte sig til Messerschmidt under et »hyggeligt arrangement«, hvor han trak ham til side og spurgte om ikke sommermødet skulle omfatte et EU-seminar.

Peter Skaarup fra Danmarksdemokraterne Foto: Emil Helms Vis mere Peter Skaarup fra Danmarksdemokraterne Foto: Emil Helms

»Han trak mig til side, da vi lige mødtes i gangen og spurgte til det. Det var fint med mig, men jeg sagde at vi lige skulle tjekke med Tulle (Kristian Thulesen Dahl),« siger Messerschmidt.

Efter en kort kommentar fra anklageren, løfter Messerschmidt skuldrene lidt, strækker armene lidt frem og begynder at imitere Peter Skaarups relativt rolige og lidt monotone stemmeleje.

»Duu … skal vi ikke lave sådan et EU seminar?,« siger Messerschmidt så med Skaarups stemme og fortsætter – nu som sig selv:

»Altså du ved hvordan Peter Skaarup lyder. Jeg kan tydeligt huske det,« siger Dansk Folkepartis partiformand.

Den lille imitation skaber en del latter på tilhørerpladserne.

Messerschmidt tilføjer, at han som daværende medlem af Europa-Parlamentet heller ikke havde indflydelse på hvad der skulle ske på Dansk Folkepartis sommergruppemøde.

Peter Skaarup har tidligere udtalt sig, da han vidnede i retten i Lyngby.

Her forklarede han, at han ikke huskede at der fandt et decideret EU-seminar sted, da Dansk Folkeparti holdt sommergruppemøde i 2015.

B.T. arbejder på en kommentar fra Peter Skaarup