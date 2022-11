Lyt til artiklen

Torsdag er Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, for anden gang i retten anklaget for misbrug af EU-penge og dokumentfalsk.

Og denne gang er der flere nye ting, der kan være med til enten at frifinde eller dømme ham.

For det første er der en ny dommer i sagen: Søren Hafstrøm.

Sagen mod Morten Messerschmidt går nemlig om, fordi den tidligere dommer, Søren Holm Serup, blev erklæret inhabil, efter at han havde idømt Messerschmidt et halvt års betinget fængsel. Den tidligere dommers upartiskhed blev draget i tvivl på grund af ytringer om Messerschmidt, han var kommet med på sociale medier.

Den nye dommer Søren Hafstrøm er i modsætning til den gamle ikke til at finde på Facebook, skriver Ritzau.

Morgen Messerschmidt efter han i 2021 blev dømt ved Retten i Lyngby. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Morgen Messerschmidt efter han i 2021 blev dømt ved Retten i Lyngby. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Og udskiftningen af dommeren er ikke det eneste nye i sagen, fortæller Morten Messerschmidt selv.

»Uha, der er masser. Masser. Der er billeder, lydfiler og en række nye vidner,« siger Messerschmidt til DR, der med egne ord vil ‘holde spændingen’ om, hvad der konkret er tale om.

En lydfil kender vi dog til, fordi Belingske har beskrevet den.

Den dukkede op efter sidste retssag og sår tvivl om, hvor vidt der faktisk var et EU-seminar på DF's sommergruppemøde i 2015, som er centrum for sagen.

På lydfilen hører man Morten Messerschmidt holde et oplæg, hvor han på et tidspunkt siger:

»Og som I vil vide: I går var vi jo til EU-seminar – ligesom vi var sidste år – organiseret af vores europæiske parti.«

Oplysningen er central, fordi Morten Messerschmidt er anklaget for uberettiget at have finansieret partiets sommergruppemødet i 2015 med penge fra EU, selvom sommergruppemødet ifølge flere af DFs egne medlemmer ikke havde noget med EU at gøre.

For eksempel har DFs tidligere gruppeformand Peter Skaarup sagt, at han ikke kan huske, at der var noget EU-arrangement »på tapetet« under sommergruppemødet, som Messerschmidt havde fået EU-penge til.

Morten Messerschmidt skal atter i retten- denne gang med flere nye ting, der skal afgøre sagen mod ham. Foto: Philip Davali Vis mere Morten Messerschmidt skal atter i retten- denne gang med flere nye ting, der skal afgøre sagen mod ham. Foto: Philip Davali

Endeligt har Messerschmidt fået en ny advokat, Peter Schradieck, og indkaldt nye vidner. Ekstra Bladet skriver, at det blandt andre er Dansk Folkepartis nuværende gruppeformand, Peter Kofod, og Messerschmidts mangeårige rådgiver, Kristian Wederkick.