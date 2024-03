Løsgængeren Lars Boje Mathiesen er havnet i en ny fejde.

Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt er endt i et skænderi med den kortvarige formand for Nye Borgerlige Lars Boje Mathiesen, der nu er løsgænger i Folketinget.

Helt konkret beskylder Messerschmidt ham for at hugge en grafik fra Dansk Folkeparti.

Det drejer sig om, at Lars Boje Mathiesen torsdag bragte en grafik på det sociale medie X, der bestod af et billede af statsminister Mette Frederiksen (S) omgivet af påskeæg og teksten 'Nyd påsken … Inden Mette Frederiksen afskaffer den'.

Her er billedet af det indlæg, løsgængeren Lars Boje Mathiesen torsdag delte på X. Foto: X

Men præcis samme grafik har Dansk Folkeparti tidligere lagt på X, og derfor er Morten Messerschmidt kommet med den her sarkastiske bemærkning:

'Det er en fornøjelse at kunne meddele, at Dansk Folkeparti har indgået en strategisk samarbejdsaftale med Lars Boje Mathiesen, som fremover stiller sine SoMe-platforme til rådighed for udbredelse af DFs kampagner,' skriver Messerschmidt på X.

Lars Boje Mathiesen har skudt tilbage med en kommentar om, at Dansk Folkeparti ikke er så stærke på sociale medier.

Lars Boje Mathiesen var i cirka en måned formand for Nye Borgerlige. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

'Selvfølgelig. Hjælper gerne. Nu hvor det strategiske samarbejde er i gang, så mener jeg godt, vi er et sted i vores samarbejde, hvor jeg kan komme med velmenende råd og vejledning. Hvis I sætter et lille DF logo på disse simple grafiske fremstillinger, så ved folk, det kommer fra jer. Så får I jo den gode eksponering og associationen,' skriver han på X og tilføjer:

'I er jo ikke så velkendte på de sociale medier endnu, så ganske få ved jo, hvad I laver.'

Og til det reagerer Morten Messerschmidt så med at konstatere, at Lars Boje Mathiesen har hugget grafikken.

'Du har fuldstændig ret, Lars! Det er slet ikke til at se DFs logo på de profiler, du har hugget grafikken fra,' skriver han.

Her ses det, at Dansk Folkeparti først lavede et opslag på X med grafikken. Foto: X

'Fornyede højder til mindreværdskompleks'

Lars Boje Mathiesen har ikke reageret på B.T.s henvendelse om kritikken fra Morten Messerschmidt, men fredag eftermiddag skriver han på X, at han har fået grafikken sendt fra en privat person.

Alligevel har han valgt at slette indlægget, og han beskylder samtidig Dansk Folkeparti for at have mindreværdskompleks.

'Jeg har da slettet det igen, da jeg da ikke vil give jer DFere og jeres mindreværdskompleks fornyet højder her i påskedagene,' skriver han på X som den sidste kommentar.

Morten Messerschmidt har den her kommentar til B.T. om skænderiet:

»Jeg kan godt forstå, det må være lidt ensomt for Lars en gang imellem. Så vi er skam kun glade for, at han synes så godt om vores kampagner, at han har lyst til at dele dem. Vi må stå sammen i det borgerlige Danmark.«

Men har Dansk Folkeparti et mindreværdskompleks, som Lars Boje Mathiesen skriver?

»Synes du selv, mit svar til Lars minder om mindreværd? Jeg synes snarere, det emmer af storsind,« siger Morten Messerschmidt.

