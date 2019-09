Fru Pia Kjærsgaard sagde 'klimatosser' på valgaftenen. Men til DF's årsmøde har partiet fået en klimapolitik.

Og den er til at tage at føle på, for en 12-siders brochure ligger klar til alle deltagerne på årsmødet: Vindmøller og vand pryder forsiden med teksten: 'Et grønt Danmark – med borgeren i centrum' og Dansk Folkepartis logo.

Og hele klimapolitikken er fastlagt af Morten Messerschmidt.

»Da jeg kom i Folketinget, bad jeg om at få mine gamle ordførerskaber tilbage. Et af dem var klima. Og jeg er glad for at kunne fastlægge en moderne grøn politik. Men folk skal kunne følge med, uden at det koster dem. Vi vil ikke hæve prisen på bøffer eller gøre det dyrere at flyve, når man skal sydpå i ferien.«

Morten Messerschmidt (DF), da Folketinget inviterer nye statsborgere til statsborgerskabsdag på Christiansborg Slot, søndag den 8. september 2019. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Morten Messerschmidt (DF), da Folketinget inviterer nye statsborgere til statsborgerskabsdag på Christiansborg Slot, søndag den 8. september 2019. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Du har købt klimakvoter?

»Jeg gik og fik dårlig samvittighed, for jeg har kørt dieselbil i årevis. Så tænkte jeg, at jeg ville købe nogle CO2-kvoter, der fortrænger det, jeg har udledt. Jeg talte så med en, der kan købe kvoter, fordi han har et firma, der kan det – det kan man nemlig ikke som almindelig borger – og spurgte, hvor meget jeg fortrængte, hvis jeg købte for 10.000 kr.«

»Det ville udjævne fem danskeres normalforbrug på et år, fik jeg at vide, så det gjorde jeg. En journalist ringede så rundt til de andre kandidater og spurgte, hvad de havde gjort. Men de havde intet gjort. Andet end at være hellige.«

»Jeg synes, man skal åbne for, at almindelige danskere kan købe CO2-kvoter til destruktion og give dem som gave. Ligesom man i gamle dage kunne købe en ged,« siger Morten Messerschmidt.

Er I enige med regeringen i 70 pct. reduktion af CO2?

Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti under møde i folketingssalen fredag den 21. juni 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti under møde i folketingssalen fredag den 21. juni 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Ikke i udgangspunktet. Vi vil gerne vide, hvordan de vil komme derhen. Det er nemt at have store ideer om fremtiden, men man skal vide, hvordan man kommer derhen.«

Hvad med folk, der har en gammel benzinbil og ikke har råd til en ny elbil?

»Folk skal ikke jages ud af deres biler. Det skal ske i et ordentligt tempo, og folk skal ikke rammes på pengepungen,« siger Morten Messerschmidt.