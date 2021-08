En central lydoptagelse fra Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen vil få afgørende betydning for Morten Messerschmidts ankesag.

Det mener hovedpersonen i hvert fald selv.

»Det her er et ret centralt bevis i min retning,« lyder det fra Messerschmidt, da B.T. fanger ham på Christiansborg.

DF-næstformanden føler sig samtidig »overbevist« om, at der vil komme flere beviser på bordet, inden ankesagen skal føres ved Østre Landsret.

»Min forsvarer og jeg er sikre på, at vi kan løfte bevisbyrden.«

I lydoptagelsen, der blev bragt af Berlingske torsdag aften, kan man høre Morten Messerschmidt fortælle om det europapolitiske indhold på sommergruppemødet.

»Og som I vil vide: I går var vi jo til EU-seminar – ligesom vi var sidste år – organiseret af vores europæiske parti,« siger DF'eren på den nu seks år gamle optagelse.

Bemærkningen om et seminar arrangeret af Meld-partiet er det første konkrete bevis på, at seminaret rent faktisk fandt sted på sommergruppemødet i Skagen.

Peter Skaarup (DF)

Da retssagen kørte, kunne det ene DF-vidne efter det andet ellers afvise, at der havde været et seminar eller konference, som en del af partiarrangementet.

»Jeg havde ikke en MELD-konference på tapetet de tre dage. Det havde jeg ikke,« forklarede blandt andet DFs gruppeformand Peter Skaarup i retten.

Sagen i byretten endte med en dom på et halvt års betinget fængsel til Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt har blandt andet forklaret, at Meld-konferencen og sommergruppemødet endte med at flyde sammen og altså ikke var opdelt og adskilt.

Flugter det med, at du på lydoptagelsen specifikt nævner et EU-seminar dagen før?

»Ja, det gør det. Der var fokus på tirsdagen i retten, men der var også EU-dele de andre dage,« siger Morten Messerschmidt og tilføjer:

»At der var et EU-seminar, som er det ord, jeg bruger, det er helt rigtigt, og det er det, lydfilen bekræfter.«

Har du skiftet forklaring?

»Nej slet ikke. Det er nonsens.«

Morgen Messerschmidt dømt. Ved Retten i Lyngby. Han blev idømt seks måneders betinget fængsel Meld-sagen

Hvorfor er der så mange, der har afvist, at der var et seminar eller en konference?

»For det første kan det være, at man ikke har spurgt de rigtige. For det andet kan det tænkes, at folk husker med seks års forskydning, så tingene er lidt tåget,« siger Morten Messerschmidt.

»For det tredje er det jo ikke nødvendigvis sådan, at fordi man har et EU-seminar, så er der krav om, at der skal være 12 stjerne alle vegne i lokalet. Der kan være mange forklaringer, og vi er jo kun mennesker.«

Ifølge Morten Messerschmidt har han dog stadig tillid til sin gruppeformand, Peter Skaarup, selvom han i retten kategorisk har afvist Messerschmidts forklaring.

Skaarups vidneforklaring endte med at være afgørende, da han som gruppeformand stod med det øverste ansvar for planlægning og afvikling af sommergruppemødet i 2015.

Har I talt om det her (lydfilen, red)?

»Vi har talt om mange ting her på det seneste, men jeg tror, jeg vil holde de overvejelser i en mere intern kreds. Det er der, det hører til.«

Har du fortsat tillid til ham som gruppeformand?

»På enhver måde,« siger Morten Messerschmidt.