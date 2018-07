Morten Messerschmidt og Dot Wessman har købt hus i Charlottenlund, og Dots mor og datter er også flyttet ind

Morten Messerschmidts telefon bipper.

»Nå. Det er nogen, der skal have fat i Bakkens Hvile. Jeg har meget at se til. Når vi er færdige med at snakke her, skal jeg derhen og gøre rent,« siger Morten Messerschmidt med et stort grin.

DF-politikeren står stadig i baren i Bakkens Hvile på Bakken i Klampenborg mange aftener, går til hånde og render ud og henter juice eller andet, hvis der mangler noget.

Men han og kæresten Dot Wessman, der er bakkesangerinde og direktør i Bakkens Hvile, bor ikke længere på Bakken. Morten og Dot har købt hus i Charlottenlund, og der har de nærmest etableret en storfamilie. For Dots mor er flyttet ind på førstesalen, og Dots datter, 25-årige Johanne, der er hjerneskadet efter en tragisk bilulykke, bor i et anneks til huset. Johanne Wessman sidder stadig i kørestol og har en personlig hjælper fra morgen til aften.

Morten Messerschmidt og Dot Wessman er lykkeligere end nogensinde. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Morten Messerschmidt og Dot Wessman er lykkeligere end nogensinde. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Johanne bor hos os, mens hun genoptræner fra sin ulykke, og Dots mor, fru Matzen, bor på første sal. Så det er tre generationer under samme tag. Vi er jo i en særlig situation på grund af Johanne. Men ellers må jeg sige, at det under jeg også andre mennesker at prøve,« siger Morten Messerschmidt.

»Dot og jeg har længe leget med ideen om at bo flere sammen - det kunne også være nære venner. Og så passede det med, at vi gerne ville have Johanne tæt på, og at Dots mor gerne ville flytte til noget mindre. Hvis jeg kommer i Folketinget, kunne jeg godt tænke mig at tage det med som en idé: At skabe nogle bedre rammer for at flere generationer kan bo sammen. Der er mange fordele ved det.«

»Bedsteforældrene kan hjælpe med at passe mindre børn. Og børn vil i det hele taget nyde at være tæt på bedsteforældrene. Måske kan vi ændre ejendomsskattereglerne, så vi animerer folk til det. Jeg havde selv et tæt forhold til mine bedsteforældre, der blandt andet hjalp mig med at lave lektier, da jeg var barn. Det er selvfølgelig ikke noget, man skal trække ned over hovedet på folk. Det skal bare være en ekstra mulighed,« siger Morten Messerschmidt.

Mange mænd ville nok betakke sig for at have svigermor boende?

»Ja, sådan er det ikke for mig. Jeg er begunstiget med verdens bedste svigermor. Men vi har også vores egne liv i huset. Vi spiser sammen allesammen en gang om ugen.«

Egentlig er kollektiver noget, man forbinder med venstreorienterede personer i 70'erne?

»Jo, men de var jo sammen af politiske grunde. Her er det familien, der gerne vil være tæt på hinanden, og det er noget helt andet og faktisk konservativt,« siger Morten Messerschmidt, der ikke mener, der er meget konservatisme tilbage i Det Konservative Folkeparti.

»At kalde det parti konservativt er falsk varebetegnelse,« mener han.

Vi spiser frokost i Peter Lieps Hus i Dyrehaven - stjerneskud, hvad ellers - for at tale om den kommende politiske sæson, hvor Morten Messerschmidt, der både har været kaldt en kommende DF-formand og har været dømt helt ude af politik, nu vil i Folketinget.

Morten Messerschmidt har siddet i Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti i næsten ti år og fået fantastiske stemmetal: 284.500 personlige stemmer i 2009 og i 2014 det højeste antal stemmer nogensinde til et EP-valg i Danmark, hvor han endda slog tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S). Her fik Messerschmidt 465.758 personlige stemmer.

Siden var Messerschmidt igennem både politiske og personlige kriser. Skandalen med EU-fondene Meld og Feld tvang ham til at træde tilbage som leder af DFs gruppe i Europa-Parlamentet. Han blev syg af stress, og han og Dot Wessmann var gennem en krise, efter at hendes datter kørte galt, og Dot tilbragte måneder ved hendes sygeleje, hvor hun selv måtte kæmpe for ikke at gå ned følelsesmæssigt. Men i 2016 var Morten og Dot sammen igen, lykkeligere end nogensinde.

»Dot er hovedpersonen i mit liv. Hun betyder alt,« sagde Messerschmidt dengang.

Nu er han opstillet til Folketinget ved næste valg. Han er opstillet i Nordsjællands Storkreds, hvor han skal i infight med Nye Borgerliges skarpe udlændingestrammer Mette Thiesen, og hvor Venstres spidskandidat er innovationsminister Sophie Løhde. Der skal nok komme gang i den, men Morten Messerschmidt glæder sig til de politiske slagsmål.

»Jeg fatter ikke rigtigt, hvorfor Nye Borgerlige hele tiden angriber os. Vi er jo enige om mange ting. Vi skal da angribe de andre,« mener Morten Messerschmidt.