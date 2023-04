Lyt til artiklen

Regeringen skal komme ud af starthullerne og beskatte elmellemhandlere hårdere, da de er kommet ud af 2022 med overnormale milliardprofitter som følge af de historisk høje og svingende elpriser sidste år.

Det budskab gentager Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, efter det er kommet frem af energimellemhandlerselskabet Energi Danmark, der ejes af Andel og NRGi, landede et resultat på svimlende 8,9 milliarder kroner efter skat i 2022.

»De her penge burde sendes tilbage til forbrugerne,« siger Morten Messerschmidt.

Skatteminister Jeppe Bruus har tidligere sagt til B.T, at han og regeringen gerne havde beskattet energimellemhandlernes overnormale profitter i 2022, men at det ikke er sket, fordi det ikke har været muligt at finde en model for beskatningen.

»Det er faktisk regeringens prioritet, men det er ikke lykkedes at lave en model for det, men vi arbejder videre på at lave en model for det, hvis vi i fremtiden står i en lignende situation,« sagde Jeppe Bruus til B.T. 26. januar i år.

Men det er ikke godt nok, mener Morten Messerschmidt.

»Man har altså godt kunnet finde en model for det i blandt andet Holland, hvor man også beskatter mellemhandlerne i 2022,« siger han.

SF har indkaldt skatteminister Jeppe Bruus i samråd om sagen.

Dansk Folkeparti vil på samrådet lægge maksimalt pres på regeringen, lyder det fra Morten Messerschmidt:

Morten Messerschmidt (DF). Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Morten Messerschmidt (DF). Foto: Ida Marie Odgaard

»Det er på alle måder amoralsk, at de her store beløb bliver i firmaerne eller udbetales som bonusser, når der er danskere, der må gå fra hus og hjem, fordi de ikke kan betale deres energiregninger.«

Tre nu fyrede elhandlere hos Energi Danmark har ifølge Finans.dk haft bonusaftaler uden loft, der i 2022 gav dem bonusser på 250-300 millioner kroner. Hver.

Andel, der ejer Energi Danmark sammen med NRGi, mener, at bonusserne er ugyldige, da de ikke er blevet godkendt af selskabets bestyrelse.