'Det er grimt at se på. Og det gør ondt.'

Det er meldingen fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, efter DF-profilerne Peter Skaarup fredag aften og senest Søren Espersen lørdag morgen har meldt ud, at de stopper i partiet.

Mens Peter Skaarup allerede har sagt, at han gerne vil over til Inger Støjbergs nye parti Danmarksdemokraterne, så har Søren Espersen først brug for en tænkepause som løsgænger i Folketinget.

Morten Messerschmidt mener dog, at det netop er efter, at Inger Støjberg har lanceret sit nye parti, at DF-politikerne angriber deres gamle parti og smutter væk.

'De seneste uger og måneder været ubehagelige. Her er angrebene nemlig kommet indefra. Og det kommer nu fuldt til udtryk, hvor Inger Støjberg har lanceret sit nye parti,' lød det fredag aften fra Morten Messerschmidt på Facebook.

'Det er grimt at se på. Og det gør ondt. Især i forhold til de 10.000 medlemmer, der har tillid til os, der er valgt for partiet. De må føle sig svigtet, når tidligere venner sætter personlige hensyn over det parti, man er valgt for.'



Morten Messerschmidt, hvad siger du til, at netop Søren Espersen stopper efter 27 år på grund af kritik af ledelsen?

»Bare tag fra min Facebook i aftes. Det dækker vist stadig. God vagt,« skriver han på sms til B.T. lørdag morgen.

Med Søren Espersens afgang er der kun syv folketingsmedlemmer tilbage for Dansk Folkeparti.

Altså er mere end halvdelen af de 16 personer, som blev valgt for partiet, da der var valg i 2019, stoppet i partiet.

Morten Messerschmidt, frygter du ikke for, at det her kan blive enden for Dansk Folkeparti ved næste valg, hvis Søren Espersen ikke er den sidste profil, der stopper?

Det spørgsmål har Morten Messerschmidt ikke svaret på.