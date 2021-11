Efter et flere timer langt møde bag lukkede døre træder en fortrøstningsfuld Morten Messerschmidt ud.

Dansk Folkeparti er bestemt ikke et dødt parti, lyder det fra ham.

»Selv om vi har fået en næsestyver ved kommunalvalget, er det på ingen måder dødt. Men selvføleglig kan vi blive bedre,« siger han.

Toppen af Dansk Folkeparti har lørdag holdt hovedbestyrelsesmøde i Fredericia, efter Kristian Thulesen Dahl har besluttet at trække sig som formand for partiet.

Resultatet af dagens møde er, at han har to måneder tilbage på formandsposten, og at der skal vælges en ny formand på et ekstraordinært landsmøde den 23. januar.

»Forhåbentlig får vi en ny start for Dansk Folkeparti på den anden side af et formandsvalg,« siger Morten Messerschmidt.

Messerschmidt er en af favoritterne til formandsposten. Han er kronprins i partiet og en oplagt arvtager. Men han har en verserende retssag om mulig svindel med EU-midler, som først forventes afsluttet i februar.

Forud for dagens hovedbestyrelsesmøde havde flere i partiet argumenteret for, at formandsvalget skulle udskydes til marts. Men sådan bliver det altså ikke.

