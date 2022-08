Lyt til artiklen

Morten Messerschmidt synes stadig, han er en del af løsningen på DFs massive politiske krise.

Selvom Dansk Folkeparti lige nu er i en historisk vælgerkrise og havner på den dårlige side af spærregrænsen i stadig flere meningsmålinger, så er det ikke Morten Messerschmidts formandskab, den er gal med.

I hvert fald ikke ifølge Morten Messerschmidt selv.

Heller ikke selvom en ny måling starten af ugen viste, at Morten Messerschmidt er den suverænt mest upopulære partileder i Danmark lige nu.



Hele 72 procent af vælgerne er negative over for DF-formanden, mens blot 13 procent af har et positivt syn på Messerschmidt som partileder.

Men det lader Messerschmidt sig heldigvis ikke for alvor mærke af, måtte man forstå på formanden på et pressemøde efter Dansk Folkepartis sommergruppemøde onsdag.

»Det er ikke noget, der påvirker mig særlig meget. Jeg tror, at når man har ballade i et parti og dårlige meningsmålinger, så er det er svært at få høje popularitetsmålinger. Det har heller aldrig været en ambition for mig at være særlig populær,« lød det fra Messerschmidt som derefter tilføjede:

»Men nu er det jo heller ikke kun mig, der udgør Dansk Folkeparti.«

Rene Christensen, Majbritt Birkholm, Morten Messerschmidt og Nanna Harring. DF holder pressemøde efter sommergruppemødet på Comwell i Roskilde, onsdag den 10. august 2022.

Men nu er det jo nu engang dig, som formand for partiet, der tegner jeres politik udadtil. Det nytter vel ikke noget, at der er masser af politiske varer hylderne i butikken, hvis vælgerne ikke vil købe dem af dig?

»Heldigvis har jeg rigtig mange sælgere. Dansk Folkeparti er meget mere end mig. De der målinger, de går op og ned. Sådan er det i showbiz og sådan er det i politik.«

Men Morten Messerschmidt – kunne det være, man måske kunne lokke nogle flere kunder ind i DF-butikken hvis det var en anden end dig, der var formand?

»Det kunne da sagtens være. Men nu er det nu engang mig, der er formand.«

Er der noget, du personligt kunne gøre anderledes?

»Jamen, jeg er da super åben over for gode ideer. De bud, jeg har på det, dem omsætter jeg allerede til virkelighed. Ting tager tid, og jeg kæmper kampe uanset om der er med- eller modvind. Sådan har hele mit liv været.«

Så du kommer ikke til at ændre på noget i den måde, du er formand på?

»Det er da masser ting, der skal laves om. Man kan ikke rette op på et parti på et halvt år. Da Søren Pape Poulsen blev formand for Konservative, lå partiet også omkring spærregrænsen. I dag er han en borgerlig 'darling'.«

Har du så luret lidt på hvad han gjorde for at se, hvordan du kan få vendt skuden?

»Jeg er da sikker på, at du og andre har gode ideer. Dem lytter jeg gerne til.«

Morten Messerschmidt har været formand for Dansk Folkeparti siden den 23. januar 2022.

Da Morten Messerschmidt blev valgt til Europa-Parlamentsvalget i 2014 fik han 465.758 personlige stemmer. Det er et højeste antal personlige stemmer, der nogensinde er givet i Danmark.