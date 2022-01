Hvis nogen skulle have fået det indtryk, at der er fløje i Dansk Folkeparti, er de helt galt på den.

Sådan lød den for mange nok lidt overraskende melding fra den nyslåede partiformand, Morten Messerschmidt, efter Dansk Folkepartis første gruppemøde med ham for bordenden.

For selv om der har været massevis af ballade, og flere medlemmer åbent overvejer deres fremtid i partiet, så skal det slet ikke tolkes sådan, at der er fløje i partiet, lød det fra Messerschmidt.

»Jeg tror ikke på, der er nogle fløje i Dansk Folkeparti. Jeg tror på, at der er nogle personstridigheder på spil, det er klart,« lød det fra Morten Messerschmidt efter det halvanden time lange gruppemøde.

Situationen i Dansk Folkeparti er, på trods af de mange problemer, en anden end man tidligere har set i andre kriseramte partier, mener han.

»Det er ikke sådan, at Dansk Folkeparti er delt i et højre eller et venstre eller i fraktioner. De fleste, langt de fleste, ønsker at vi kan finde ud af det her i fællesskab,« sagde Messerschmidt.

På et spørgsmål om, hvorvidt han havde fået entydig opbakning fra folketingsgruppen på mødet, lød afvisende fra Messerschmidt, at han ikke ville »stå her og udlægge, hvordan folk har betonet deres ord«.

Han fortalte derimod, at mange havde store forventninger til, at han som ny formand meget hurtigt skal få styr på stridighederne i partiet – og at det vil blive svært for ham.

Morten Messerschmidt udtalte sig til pressen efter DF's gruppemøde på Christiansborg. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Morten Messerschmidt udtalte sig til pressen efter DF's gruppemøde på Christiansborg. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg tror ikke, det her bliver nemt. Men jeg går ind til det med en optimisme og en fortrøstning om, at det godt kan lade sig gøre,« sagde Messerschmidt.

Men du svarer ikke på spørgsmålet – har du fået entydig opbakning i dag?

»Jamen, det er sådan set fordi, at jeg har et princip om, at det sker bag lukkede døre.«

Før DF'erne lukkede døren til dagens gruppemøde, skortede det dog ikke på kritik af Messerschmidt fra nogle af de folketingsmedlemmer, der ikke havde støttet ham i formandskampen.

»Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke, om jeg bliver ekskluderet,« lød det fra folketingsmedlem Marie Krarup, da hun gik ind til gruppemødet.

Da hun gik ud fra mødet, havde piben dog fået en lidt mere forsonlig lyd.

»Vi holder tingene internt, så længe Pia Kjærsgaard ikke kritiserer folk i pressen,« sagde Marie Krarup, der som en af de eneste havde kommentarer til pressen.

Seks medlemmer af folketingsgruppen støttede ved valget Messerschmidt som ny formand. De resterende støttede enten Martin Henriksen eller Merete Dea Larsen eller forholdt sig neutrale.