Søren Espersen har været næstformand i Dansk Folkeparti siden 2012. Nu afløses han af Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt bliver politisk næstformand i Dansk Folkeparti i stedet for Søren Espersen, som stopper og træder ud af gruppeledelsen.

Det skriver DF-formand Kristian Thulesen Dahl på Twitter.

- Mortens stærke idépolitiske rigdom bliver en stor gevinst for DF som medlem af ledelsen, lyder det fra Kristian Thulesen Dahl.

DF holder i disse dage sommergruppemøde i Sønderborg, og det er her, ændringen er blevet en realitet. Det er sket med folketingsgruppens opbakning, oplyser DF i en mail.

Der har, siden DF ved seneste folketingsvalg mistede 21 mandater, været kritik af formand Kristian Thulesen Dahl.

For få dage siden gav netop Morten Messerschmidt et stort interview i avisen Danmark, som politisk kommentator Hans Engell over for Ritzau vurderede, var en udfordring af formand Kristian Thulesen Dahl.

Søren Espersen har siden 2012 været politisk næstformand i DF, der i år kan fejre 25-års jubilæum.

/ritzau/