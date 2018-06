Èt bestemt billede fra det netop overståede G7 topmøde i Canada bliver flittigt delt og diskuteret på de sociale medier. Billedet, som den tyske forbundskansler Angela Merkel, lørdag offentliggjorde på sin officielle Twitterkonto, viser flere af de deltagende verdensledere.

Merkel selv har offentliggjort billedet under den meget lidt dramatiske tekst:

»Dag to på G7-topmødet i Canada: Spontant møde mellem to arbejdsgrupper.«

Siden har alverdens korrespondenter og medier kommenteret billedet og tolket på, hvad det afslører om styrkeforholdet mellem verdens mest magtfulde ledere.

Toronto Sun skriver: 'Ét billede siger mere end tusinde ord'.

Picture worth a 1,000 words: Photo of Merkel, Trump captures G-7 tensions https://t.co/B8M1hHjlZc pic.twitter.com/mRW7oylS4W — Toronto Sun (@TheTorontoSun) June 10, 2018

Guardian skriver: 'Angela Merkel's #G7 foto siger alt om Trump's diplomati – eller gør det?'

Angela Merkel's #G7 photo says everything about Trump's diplomacy – or does it? https://t.co/XFziGpfj8H pic.twitter.com/N4yeOSnQJ1 — Guardian US (@GuardianUS) June 10, 2018

Mens Rima Maktabi fra Al Arabiya News skriver: 'Min yndlings type af kvinde...'

My kind of women ... #G7Summit2018 #trump #merkel and world leaders pic.twitter.com/57CiZc6vnV — Rima Maktabi (@rimamaktabi) June 9, 2018

Kontante miner

På billedet ses Donald Trump siddende med korslagte arme, mens Angela Merkel med en bestemt mine læner sig ind over bordet mod ham, ved siden af står Japans premierminister Shinzo Abe, også med et noget lukket kropssprog, Frankrigs Emmanuel Macron og Storbritanniens premierminister Theresa May begge med opmærksomheden rettet mod den amerikanske præsident, der forud for mødet besluttede at indfører told på stål og aluminium, der eksporteres til USA, fra EU, Canada og Mexico.

Billedet ses som en kommentar til både de nye, skrappere toldsatser og det faktum, at Donald Trump gentagne gange sagde, at han vil have Rusland med i G7 igen, selvom landet har været suspenderet siden 2014.

Men et foto viser altid kun virkeligheden set fra én vinkel, minder korrespondent Fabian Reinbold fra det tyske medie t-online.de om på sin Twitterkonto, hvor han har lagt fire billeder fra den samme situation op med kommentaren:' Verden set fra 1: Merkel‘s team, 2: Macron’s team, 3: Conte’s team og 4: Trump’s team.'