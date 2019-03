Undervisningsminister Merete Riisager (LA) tager nu bladet fra munden efter at elever kastede med mønter og råbte 'luder' efter hende og Katrine Lilleør under et besøg på Ørestad Gymnasium i København.

Det kom bag på Merete Riisager, at stemningen udviklede sig så intenst.

'Eleverne stimlede sammen på fællesarealet uden for klasserne og råbte og gik tæt på, og det viste sig umuligt at gennemføre mødet. Hvordan stemningen var, kan der være mange udlægninger af, men man kan selv danne sig et indtryk ved at se de videoer, der blev optaget, skriver hun i en længere opdatering på Facebook.

Tidligere havde ministeren været på besøg på to andre gymnasier, hvor debatten gik rigtig ogdt - selv om mange af eleverne var politisk uenige med ministeren.

Paradoksalt nok handlede besøget om demokratisk dannelse. Noget, eleverne ikke just udviste meget af under besøget.

'Uagtet politiske positioner, så handler demokratisk dannelse netop om at kunne debattere uenigheder på en fredelig måde. Demokratiet er den bedste måde at være vildt uenige på en ordentlig måde - og det må være en integreret del af skolers og uddannelsers hverdag,' skriver Merete Riisager.

Alligevel skal man ikke have ondt af hende. Eller Katrine Lilleør - der ifølge Merete Riisager er en kvinde, der er 'svær at blæse omkuld'.

'Men det bekymrer mig, at en sådan situation, kan opstå. Det bekymrer mig faktisk også, når jeg på de sociale medier kan læse voksne, der bifalder episoden,' skriver ministeren.

Opdateres...