Vold skal have konsekvenser, mener undervisningsministeren, der bakkes op af både SF og DF.

Det nytter ikke at være blødsøden i sager, hvor mobbeofre ødelægger hverdagen for de andre elever i folkeskolen.

»Jeg tror, at man skal få det lidt mere op til overfladen i folkeskolen, fordi vi også skal kunne tale om det, der er svært. Nogle gange er det nødvendigt at udskrive et barn. Det kan f.eks. være, hvis der er vold eller trusler, så er det væsentligt, at der også er en konsekvens, fordi det kan være nødvendigt at sende et signal til familien,« har undervisningsminister Merete Riisager (LA) tidligere sagt i et interview med Politiken Skoleliv.

SF's undervisningsordfører, Jacob Mark, er på linje med ministeren.

»Hvis et barn bliver mobbet på en skole, må det ikke gå ud over offeret. Det skal have konskevenser - og det kan være en flytning til en anden skole.«

»Man skal selvfølgelig tænke sig om i hver sag, men det eneste, der står i vejen for at smide en elev ud, er sådan set en ubeslutsom skoleledelse,« siger han til B.T.

Dansk Folkepartis folkeskoleordfører, Alex Ahrendtsen, har i løbet af sine syv år i Folketinget forsøgt at give folkeskolerne bedre muligheder for sanktioner over for mobbende elever.

Det er nemlig 'ekstremt svært' at smide elever ud i dag, siger han.

Sådan er reglerne Folkeskolernes muligheder for at smide elever ud er reguleret af 'Bekendtgørelse om fremme af god ro og orden i folkeskolen'. Her fremgår det, at folkeskolen ikke kan bortvise en elev, men at skolelederen kan overflytte eleven til en anden klasse på skolen eller til en anden folkeskole, hvis denne skoles leder er indforstået. En overflytning skal normalt foregå ved orientering af elev og forældre, men i særligt grove tilfælde kan skolelederen gennemføre det uden enighed. Kilde: Bekendtgørelsen

»Jeg har drøftet sagen med Merete Riisager forleden, og meldingen var, at regeringen ikke er klar til at gøre noget.«

Konkret foreslår han, at mobbende elever kan suspenderes fra skolen i flere måneder og i sidste instans tvinges til at gå et klassetrin helt om.

»Det må aldrig være offeret, det går ud over,« siger Alex Ahrendtsen.

Hos Skole & Forældre mener formand Rasmus Edelberg derimod, at skolerne har de redskaber, de skal have.

»Vi går ind for, at man løser problemerne på den enkelte skole, og grundlæggende synes vi, det er et meget stort skridt at smide elever ud,« siger han.

Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, minder om, at der ikke rigtig er noget, der hedder at smide en elev ud af folkeskolen.

»Der er jo bare en anden folkeskole, der skal tage over. Vi må samarbejde med børnene og forældrene. Mobning sker i fællesskab og skal også løses i fællesskab,« siger han.

Forleden viste den såkladte skolebørnsundersøgelse fra Statens Institut fra Folkesundhed, at hver 20. elev i alderen 11-15 år bliver mobbet. Det er markant færre end tidligere.