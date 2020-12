Nu skal der sættes ind over for den kriminalitet, der begåes af udvisningsdømte og kriminelle på Udrejsecenter Kærshovedgård i midten af Jylland.

En politistation tæt på Kærshovedgaard er nemlig en del af den nye politiaftale, der tirsdag aften er indgået på Christiansborg af regeringen samt Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative og Nye Borgerlige.

Her blev det aftalt, at der skal være i alt 20 nærpolitistationer plus 110 ekstra lokale betjente.

Og en af disse nærpolitistationer skal ligge tæt på Kærshovedgård, oplyser Peter Skaarup, der er retsordfører for Dansk Folkeparti.

Udrejsecentret Kærshovedgård for udviste asylansøgere ligger ved den lille by Bording tæt på Ikast i Jylland.

»Det er de seneste år kommet frem, at beboerne på Kærshovedgård har begået meget kriminalitet, og derfor har vi fået med i aftalen, at en af de kommende nærpolitistationer skal have særlig fokus på området tæt på Kærshovedgård,« siger han.

Den lille by Bording, der ligger lige ved siden af Kærshovedgård, har været hårdt ramt af kriminalitet de seneste år.

Som afdækket af B.T. har der været en lang række sager om vold, trusler og tyverier hos både private og i butikker i området.

Det har skabt stor frygt hos beboerne tæt på Kærshovedgård.

Ole Tranberg bor klods op ad Udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast-Brande Kommune. Siden centret blev taget i brug i marts 2016 har brugt omkring 150.000 kroner på sin schæfer-vagthund, hegn omkring sin ejendom, elektronisk port og videoovervågning af sit hus.

»Det er utrygt for alle, og man føler sig magtesløs, selv om lokalpolitiet forsøger at stoppe overfaldene og tyverierne. Jeg har efterhånden mistet troen på, at de kriminelle udlændinge bliver flyttet fra Kærshovedgård, selv om politikerne har stillet os det i udsigt,« sagde naboen Ole Tranberg sidste år til B.T.

Ja, flere naboere til Kærshovedgård har fortalt, hvordan de har rustet sig med overfaldsalarmer, overvågning og sms-kæder for at undgå kriminaliteten.

Den kommende nærpolitistation skal dog ikke nødvendigvis placeres i Bording, men et sted i Ikast Brande Kommune.

»Det er aftalt, at der skal være betjente svarerende til fem årsværk placeret på politistationen tæt på Kærshovedgård, og der skal være fokus på kriminaliteten begået tæt på netop det udrejsecenter,« siger Peter Skaarup.

De afviste asylansøgere skulle egentligt have været overført til nyt udrejsecenter på den øde ø Lindholm.

Sidste år afviste S-regeringen dog Lindholm-projektet.

Derfor er det lige nu uklart, hvad der skal ske med beboerne på Kærshovedgård.

Men fra 1. januar 2021 og tre år frem er det altså meningen, at lokalt politi skal have særligt fokus på området nær udrejsecenteret.