52.000 med bevægelseshandicap søger arbejde, men fordomme står blandt andet i vejen for, at de får et job.

København. I tider med økonomisk vækst og dalende arbejdsløshed mener regeringen, at væksten også skal komme handicappede til gode, der ikke har oplevet samme udvikling.

Det siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til Altinget.

- Det går forrygende godt på arbejdsmarkedet i øjeblikket med høj beskæftigelse og lav ledighed. Det skal vi sørge for også kommer mennesker med handicap til gavn, siger han til mediet.

Ud af godt 300.000 bevægelseshandicappede personer i Danmark er kun 171.000 i beskæftigelse, og 133.000 står uden job - omkring 43 procent.

Det er altså markant færre i arbejde i forhold til resten af befolkningen.

Det vil regeringen gerne ændre på med et handicappolitisk udspil i løbet af foråret, som skal få flere handicappede i arbejde.

Arbejdet med udspillet starter fredag med en konference. Den arrangeres i fællesskab mellem Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet og Danske Handicaporganisationer.

Socialminister Mai Mercado (K) mener, at den positive udvikling i økonomien giver gode muligheder for at bygge bro mellem arbejdsmarkedet og folk med handicap.

Samtidig med konferencen offentliggøres en omfattende undersøgelse fra Dansk Handicap Forbund.

Gennem svar fra 408 virksomheder har de belyst, hvilke barriere der er for inklusion af mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet.

Det er især fordomme, fysisk utilgængelighed og manglende kendskab til støttemuligheder, der er blandt de største barrierer, konkluderer rapporten.

52.000 bevægelseshandicappede søger aktivt arbejde. Den arbejdskraft vil man gerne have fingre i hos Dansk Arbejdsgiverforening.

- Der er jo mangel på arbejdskraft i Danmark i øjeblikket, og virksomhederne har sværere og sværere ved at tiltrække nye medarbejdere, og det betyder, at de går glip af ordrer.

- Så vi er meget interesseret i at få fingre i nogen af de medarbejdere, som har forskellige udfordringer, herunder handicap, siger chefkonsulent Maria Bille Høeg til Altinget.

