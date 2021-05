Der er ingen tvivl om, hvad langelænderne mener.

De mener »nej« til det nye udrejsecenter på deres ø. Det kom i den grad til udtryk, da Udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye (S), besøgte Langeland og Holmegaard til borgermøde torsdag aften.

På Langeland frygter man nemlig, at det nye udrejsecenter, hvor personer, der er udvist på grund af fare for statens sikkerhed eller som følge af kriminalitet, skal bo, vil føre til et boom i kriminaliteten på øen.

Men mens langelænderne frygter det værste, viser tal fra Midtjylland, at et udrejsecenter ikke får kriminaliteten til at stige. Det skriver DR.

Beboerne på Langeland vil meget gerne slippe for, at et nyt udrejsecenter placeres på øen. (Arkivfoto) Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

De kriminelle udlændinge, der skal flyttes til Holmegaard på Langeland, kommer fra Kærshovedgård ved Bording i Ikast-Brande Kommune. Og her har man altså ikke oplevet en voldsom stigning i kriminaliteten.

Ifølge DR viser en aktindsigt fra Midt- og Vestjyllands Politi, at man siden oprettelsen af Kærshovedgård i 2016 har rejst 137 sigtelser mod beboere på centeret. Heraf er 87 af sigtelserne for lovovertrædelser, der er sket internt på udrejsecenteret, mens 50 sigtelser er registreret udenfor centeret i perioden 2016-2021.

»Hvis vi ser på Bording postnummer, så kan vi se, at der var mere registreret kriminalitet i 2010,11 og 12, inden Kærshovedgård blev etableret«, siger chefpolitiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi, Claus Hilborg til DR.

Politiet kommer dog til at opruste, når det kommende udrejsecenter kommer i drift på Langeland.

Fyns Politi skriver i en pressemeddelelse, at de vurderer, at der skal tilføres mandskab svarende til 67 politiårsværk for at kunne løse opgaver i relation til udrejsecenteret.

De vil indsætte faste politipatruljer ved centret og på den øvrige del af Langeland, ligesom det vil øge beredskabet til akut udrykning. Og ud over døgnbemanding på centeret vil politiet få behov for at bruge ekstra kræfter på efterforskning, sagsbehandling og forebyggende politiarbejde. Det skriver Ritzau.

B.T. har tidligere talt med langelændere, der kommer til at bo tæt på udrejsecenteret og som føler sig utrygge.

En af dem er 59-årige Kim Hansen, og da han onsdag formiddag sad foran sit tv og måbende fulgte pressemødet med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), som begrundede, hvorfor udrejsecentret skal ligge lige præcis, hvor Kim Hansen bor, troede han næsten ikke sine egne ører.

»Jeg sætter mit hus til salg, selv om jeg aldrig før har spekuleret på, at det skulle sælges. Men det vil jeg gøre nu, for jeg vil ikke være tryg ved at blive boende. Jeg har boet her i 35 år, men nu vil jeg ikke være her længere,« siger Kim Hansen.Foto: Jens Anton Havskov

Han var så rystet, at han tog en drastisk beslutning på stedet:

»Jeg ringede til ejendomsmægleren en halv time efter, at pressemødet var startet. Jeg sætter mit hus til salg, selv om jeg aldrig før har spekuleret på, at det skulle sælges. Men det vil jeg gøre nu, for jeg vil ikke være tryg ved at blive boende. Jeg har boet her i 35 år, men nu vil jeg ikke være her længere,« siger Kim Hansen.

Han er dog godt klar over, at køberne næppe kommer til at stå i kø. Men han vil forsøge at sælge alligevel.

En anden er Erik Bøgh Christensen. Han bor, så man faktisk ikke kan undgå at passere lige forbi hans hus, hvis man skal fra udrejsecenteret og ned til den nærmeste lille by, Bagenkop, der ligger få kilometer derfra.

Erik Bøgh Christensen, nabo til det kommende udrejsecenter på Langeland, drikker gravøl ovenpå onsdagens nyheder om at cirka 130 udlændinge rykker ind i naboejendommen. Mange af dem med lange fængselsstraffe bag sig. Foto: Jens Anton Havskov

»Det ender jo nok med, at jeg ikke kan bo her mere. Jeg er meget ked af det. Jeg har boet her i 74 år. Det er hele mit liv, så det er min tilværelse, der vælter,« siger Erik Bøgh Christensen, der i dag er pensionist.