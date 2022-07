Lyt til artiklen

Kort før den 22-årige formodede gerningsmand angreb og dræbte tre mennesker i Field's, forsøgte han at få hjælp på Psykiatrifondens krisetelefon.

Men han kom ikke igennem.

Det samme sker hvert år for næsten halvdelen af dem, der ringer ind for at prøve at få hjælp fra en anden krisetelefon, nemlig Livslinjens kriselinje. Mange er også nødt til at prøve at ringe flere gange, før de får hjælp.

»Det er blevet et vilkår for os, at der ikke er ressourcer til at hjælpe alle. Sådan har det været i en årrække, og det har vi så måttet arbejde ud fra,« siger Jeppe Kristen Toft, der er direktør hos Livslinjen.

I 2021 var der lidt over 161.000 indringninger til Livslinjen. Telefonlinjen var i mange år finansieret af midler af satspuljen, der nu er nedlagt. I stedet har man fået penge på finansloven frem til 2023, men efter det ved man ikke, hvor mange penge, hvis nogen, man får til at drive kriselinjen videre.

Den uvished gør det svært at planlægge og at ansætte personale.

»Det er egentlig vores oplevelse, at både de røde og de blå politikere har gode intentioner, og de giver udtryk for, at det er vigtigt at få gjort noget ved det her. Det er mere med handlingen, det halter,« siger Jeppe Kristen Toft.

Hos Psykiatrifonden er kriselinjen primært drevet af frivillige. Her regner man i år med at kunne svare på omkring 15.000 henvendelser, selvom mere end dobbelt så mange prøver at ringe ind.

Ifølge Marianne Skjold, der er direktør i Psykiatrifonden, vil det være udmærket, hvis der bliver afsat flere penge til at drive krisetelefonerne.



Mange blomster er lagt foran shoppingcenteret Field's tre dage efter skyderiet, København, 6. juli 2022. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mange blomster er lagt foran shoppingcenteret Field's tre dage efter skyderiet, København, 6. juli 2022. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Det løser bare ikke det bagvedliggende problem. Nemlig, at der tit ikke er noget sted at sende dem, der har brug for hjælp, hen.

»Vi blev i 2019 rigtig glade, da regeringen skrev ind i forståelsespapiret, at der skulle ske noget med psykiatrien, og at der skulle laves en ambitiøs ti-års plan. Problemet er bare, at vi nu står her tre år efter, og man ikke engang er kommet i gang med forhandlingerne endnu,« siger Marianne Skjold.

Regeringen har undervejs peget på, at man afventede et såkaldt fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen, der skulle danne grundlag for de politiske forhandlinger om psykiatriplanen. Det oplæg kom styrelsen med i januar.

»Det var et rigtig godt oplæg. Siden er der så bare ikke sket noget. Det er, som om der er en tendens til, at politikerne ikke opfatter problemerne i psykiatrien som akutte – men det er de,« siger Marianne Skjold.

B.T. har i en lang række artikler på det seneste kunnet fortælle, hvordan patienter i hobetal bliver afvist i det psykiatriske system.

Sundhedsminister Magnus Heunicke er efter søndagens angreb i Field's kommet under pres for at fremrykke de politiske forhandlinger om en ny psykiatriplan.

Sundhedsministeren havde indkaldt de øvrige partier til forhandlingsmøde 9. september, men den dato skulle nu rykkes frem, lød det i går fra en række partier.

Det ønske vil Magnus Heunicke lytte til, lød det i samme interview med TV 2.



Han ville dog ikke komme nærmere ind på, hvornår regeringen præsenterer det udspil, der skal forhandles ud fra, og hvor mange penge regeringen mener, der skal bruges på psykiatrien.