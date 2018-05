S ligger lige under og V lige over valgresultatet fra 2015 i ny måling. DF står til tilbagegang.

København. En ny meningsmåling, Voxmeter har foretaget for Ritzau, giver blå blok en spinkel føring på 50,1 procent over rød bloks 49,8 procent. Men ser man på, hvad det vil kunne omsættes til i mandater, er der klar føring til venstre side.

Rød blok ville kunne få 90 mandater mod 85 til blå, hvis der var valg i morgen, spår målingen.

En væsentlig forklaring er, at Nye Borgerlige med 1,5 procent af stemmerne ikke står til at komme ind i Folketinget.

Statsministerpartiet Venstre ligger i målingen en spids over valgresultatet, nemlig til 20,5 procent af stemmerne. Socialdemokratiet er gået en anelse tilbage, til 25,3 procent fra 26,3 ved valget i 2015.

Størst afstand til valgresultatet ses dog hos Dansk Folkeparti, der står til at få 18,3 procent af stemmerne, hvilket er 2,8 procentpoint mindre end ved folketingsvalget i 2015.

Også Liberal Alliance ser ud til at miste vælgere. Partiet ligger til 5,2 procent mod 7,5 procent ved seneste folketingsvalg.

I rød blok står De Radikale, SF og Enhedslisten alle til fremgang. Mens vælgerne ser ud til at sive fra Alternativet.

Den statistiske usikkerhed i opgørelsen på politiske blokke er 3,1 procentpoint. Usikkerheden for de enkelte partier er maksimalt 2,7 procentpoint, størst for de store partier.

Det er således kun tilbagegangen for DF, LA og Alternativet samt fremgangen for Nye Borgerlige og SF, der ligger ud over den statistiske usikkerhed.

/ritzau/