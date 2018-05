Der er tilsyneladende ikke folkelig opbakning til at fjerne de danske EU-forbehold, viser måling.

København. Det kan blive svært for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at slippe af med de danske EU-forbehold.

For selv om han mener, at Danmark er bedre tjent med et fuldt EU-medlemskab, så er befolkningen tilsyneladende ikke enig med ham.

En meningsmåling, som Norstat har foretaget for Altinget og Jyllands-Posten, viser i hvert fald, at der er flere tilhængere af forbeholdene, end der er modstandere.

Særligt tydelig er modstanden mod euroen. Kun 26 procent mener, at vi skal opgive forbeholdet mod at indtræde i den fælles mønt, mens hele 60 procent er tilhængere af at bevare det.

Forsvarsunionen har heller ikke specielt mange tilhængere. Her er 57 procent mest stemt for at bevare forbeholdet, mens 24 procent vil afskaffe det.

Lidt mere opbakning er der til en tiltræden af det fælles rets- og politisamarbejde. Her mener 32 procent, at forbeholdet skal ophæves, mens 54 procent er imod.

Ifølge Venstres EU-ordfører, Jan E. Jørgensen, er forklaringen, at mange har svært ved at forestille sig noget andet end det, vi har været vant til siden afstemningen i 1992.

- Mange holder sig til det trygge og det, de kender. De har efterhånden vænnet sig til de her forbehold. Og det vidner jo om, hvor vigtig debatten er, siger han til Altinget.

Det fjerde og sidste danske EU-forbehold gælder et eventuelt unionsborgerskab. Det er ikke længere relevant, fordi Amsterdam-traktaten fra 1997 slår fast, at et unionsborgerskab ikke kan erstatte et nationalt statsborgerskab.

/ritzau/