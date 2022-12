Lyt til artiklen

Arrig, skuffet og ked af det.

Det er de følelser, som viceborgmester i Rebild Kommune, Jeppe Ugilt, sidder tilbage med efter Jakob Ellemann-Jensens udmelding om, at Venstre ikke længere bakker om op en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i minksagen.

»Det er en fuldstændig grotesk kovending, Venstre har taget. Jeg har aldrig oplevet noget så utroværdigt før,« skriver Jeppe Ugilt (V) i et opslag på Facebook.

Venstre gik til valg på at kræve en advokatvurdering af fungerende statsminister Mette Frederiksen og en række andre ministres juridiske ansvar i minksagen.

Men efter flere ugers regeringsforhandlinger mellem Venstre og Socialdemokratiet har piben fået en anden lyd.

Nu lyder meldingen fra Venstres partiformand, at man ikke kan »starte et regeringssamarbejde med en juridisk undersøgelse af statsministeren.«

En udmelding, der blev dråben i bægeret for Jeppe Ugilt, der nu tager konsekvensen og melder sig ud af partiet.

»Hvis politisk indflydelse og ministerposter vejer tungere end troværdighed og retssikkerhed, hvilket det helt åbenlyst gør for Venstre, så er det ikke noget for mig – og derfor står jeg af nu!,« skriver han.

Ifølge Jeppe Ugilt er der ikke hold i Ellemanns argument om, at det er bedre at søge indflydelse end at stå uden for den.

Viceborgmester i Rebild Kommune melder sig ud af Venstre efter Jakob Ellemann-Jensens løftebrud.

»Men jeg køber ikke den præmis om, at enten sidder man over i hjørnet, eller også er man i regering,« uddyber han og fortsætter:

»Der findes i min optik INGEN undskyldninger for at opgive kravet om en advokatundersøgelse for at komme i regering.«

Og det er ikke kun Jeppe Ugilt, der er utilfreds med partiformandens kovending. Flere medlemmer af Venstre bagland har også rettet en skarp kritik af Ellemann.

En kritik, der blandt andet betyder, at der i aften er indkaldt til møde i partiets hovedbestyrelse.

