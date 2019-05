De Radikales Karen Melchior har erfaring fra byråd og en mange års erfaring fra Udenrigsministeriet.

De Radikales andet mandat i EU-Parlamentet går til Karen Melchior, viser fintælling. Spidskandidat Morten Helveg Petersen tager det første mandat.

Den 52-årige spidskandidat Morten Helveg Petersen fik flest personlige stemmer af Radikale Venstres kandidater. 97.667 satte et personligt kryds ved politikeren, og han har dermed fået sjetteflest personlige stemmer.

Den mindre kendte Karen Melchior får 17.292 personlige stemmer.

Morten Helveg Petersen har siddet i Europa-Parlamentet siden 2014, og før det har han siddet i Folketinget. Det forlod han i 2009, efter at han tabte en intern kamp om at blive partiets næstformand til partiets nuværende leder, Morten Østergaard.

Den 38-årige Karen Melchior har derimod ingen erfaring fra Europa-Parlamentet, men hun har tidligere arbejdet i Udenrigsministeriet og også for ministeriet i udlandet.

Blandt andet taler hun flydende fransk, hvilket hun kan bruge i EU-sammenhæng. Desuden har hun erfaring fra lokalpolitik, da hun er valgt til Borgerrepræsentationen i København. Hun tog dog orlov fra 9. maj.

Allerede søndag aften blev det offentliggjort, at Radikale Venstre går fra et til to mandater i Europa-Parlamentet.

/ritzau/