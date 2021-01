Notat kan blive afgørende for, om Inger Støjberg dømmes i rigsret, siger juraprofessor Frederik Waage.

Alt er i spil, når Venstres tidligere næstformand Inger Støjberg skal afhøres i rigsretten, sådan som et flertal i Folketinget stemmer for.

For selv om meget peger i retning af, at hun vil blive dømt, så kan der komme nye detaljer frem, der vil kunne tale til hendes fordel, siger Frederik Waage, der er professor ved juridisk institut på Syddansk Universitet.

- Der vil komme nye vidneafhøringer, og der vil blive fremlagt nye beviser. Derfor er det for tidligt at slå fast, at hun vil blive dømt, siger han.

Det til trods for, at Instrukskommissionen og senest uvildige advokater vurderer, at Støjberg var vidende og advaret om, at hendes instruks fra 2016 om at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, var ulovlig.

- Umiddelbart kunne det tale for en domfældelse. Men en retssag er forbundet med en række ubekendte faktorer.

- Vidners forklaring kan ændre karakter, og det er heller ikke sikkert, at rigsretten vil have den samme vurdering af beviserne, som Instrukskommissionen havde, siger Frederik Waage.

Han fremhæver det skriftlige notat fra februar 2016, som har været Støjbergs hovedforsvar. Heri står der, at der skal tages forbehold for, at ikke alle par skal skilles ad, fordi der er et hensyn til loven og de internationale konventioner.

Men notatet blev underkendt af Instrukskommissionen med henvisning til, at Støjberg havde sagt noget andet mundtligt. Det blev tillagt større vægt af kommissionen.

- Notatet har været en flanke i Støjbergs forsvar. Det var ifølge hende det, der gjaldt.

- Spørgsmålet er, hvilken vægt rigsretten vil tillægge det. Bliver det med en større vægt, så kan sagen stille sig anderledes. Enhver tvivl skal komme den tiltalte til gode, og det gælder også i en rigsretssag, siger Frederik Waage.

Betydning kan det også få for Støjberg, at hendes forsvarere sandsynligvis vil skifte taktik, når de møder i rigsretten.

- Indtil videre har vi ikke fået hendes reelle forsvar. I Instrukskommissionen var hun jo et vidne. I rigsretten skal forsvarerne procedere hendes sag, siger Frederik Waage.

Rigsretten bliver den kun sjette af sin slags i danmarkshistorien.

/ritzau/